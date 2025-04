Gotovac: Ako ćemo gledati ostvarene socijalne politike, onda je HDZ najsocijalnija stranka

Podijeli :

N1

Profesor radnog i socijalnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i bivši predsjednik SDP-a Viktor Gotovac gostovao je kod Ivana Hrstića u N1 Studiju uživo. Komentirao je događanja i odnose na političkoj sceni mjesec dana do lokalnih izbora.

Aktualni gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević više puta je ponovio da se drugi protukandidati bave njime, dok se on bavi – Zagrebom. Viktor Gotovac pohvaljuje tu strategiju, no ističe: “Začudilo me da je gradonačelnik žustro reagirao na osobu koja je rekla da uopće neće sudjelovati u izborima, a koja ga je napala ad hominem.”

“Građani Zagreba već neko vrijeme doživljaju izostanak ideje kako razvijati grad. Taj GUP je nešto što će definirati ako će on izgledati za 20-30 godina.”

HDZ najsocijalnija stranka

Što se tiče kandidature Anto Nobila: “Sretan sam što se afirmirani ljudi uključuju u politiku. Hoće li uspjeti ili ne – osudit će birači”, govori i ističe da je pozitivno da se izbor kandidata – širi.” Hoće li mu birači vjerovati da je “pravi socijaldemokrat?” “To i je pitanje, govori Gotovac pa dodaje:

“Meni socijaldemokracija izgleda kao da su to tri crvena slova, nekakva markica i nekakva floskula. Ako ćemo gledati ostvarene socijalne politike, onda je HDZ najsocijalnija stranka. Ne samo zato što je na vlasti pa ih ostvaruje, nego zato i zato što takvim davanjima kupuje populističke glasove ljudi”, rekao je profesor s PFZG-a.

“Svaka milostinja našim umirovljenicima nije zato što se netko sustavno bavi mirovinskom politikom i želi kreirati održiv mirovinski sustav, nego zato što je to način kako ćete kupiti sirotinju, jer su i oni s najboljim mirovinama – sirotinja”, govori i komentira da se “socijaldemokracija izgubila.”

Propitkuje i generalno stanje svjetsku politiku, odnosno izostanak ideologije. “Više nije pitanje jesi li lijevo ili desno, nego jesi li Zoran ili Andrej”, poentira. Ističe da postoji dio starijih birača koji vrednuju ideju određene političke stranke i koji su toj ideji odani. “Pitanje je li oni tu ideju imaju, ali to je problem u cijelom svijetu”, rekao je bivši SDP-ovac.

Cilj desnih stranaka i smjer socijaldemokracije

“HDZ drži desnicu, a drugi ljudi su na neki način “otpali” od HDZ-a, ističe Gotovac i dodaje: “Njima je jedini cilj, svim tim strankama – reformirati HDZ da se u njega vrate. Nemaju ideju da bi htjeli nešto napraviti s Domovinskim pokretom. On se pozicionira kao netko tko ocjenjuje HDZ da promijeni HDZ”, kaže Gotovac.

Komentirajući stanje SDP-a, rekao je da socijaldemokraciji te stranke treba mnogo više od samog rebrandinga. “Do tad će to biti glasanje za neka slova, boju ili osobu koja predstavlja tu stranku. Glasači SDP vizualiziraju kao Milanovića, ne kao neko aktualno vodstvo”; kritičan je Gotovac koji time opravdava “odanost” glasača Milanoviću usprkos njegovim višestrukim političkim skretanjima.

“Bojim se da u SDP-u biračima ništa osim Zorana Milanovića nije privlačno”, rekao je. “Što se tiče rejtinga, drago mi je da je došlo do nove dinamike i da i neki drugi glasači dobiju neki svoj stav”, rekao je Gotovac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kombi pregazio dijete u središtu Zagreba: “Najstrašniji prizor koji sam vidio” Županija po hitnom postupku ukinula licencu domu za starije u Rupi: “To je nečuveno, neviđeno i nehumano”