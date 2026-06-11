Jandroković o Benčić: Nije u pitanju samo retorika, njezin izraz lica pokazao je nevjerojatnu količinu prezira i mržnje

''Ne možete svoje političke protivnike karakterizirati na taj način i onda još se hvaliti na neki način time. Ono što je još gore, svi oni koji je slijede u tome, koji relativiziraju to što je napravila, vidio sam i puno komentara, nažalost, medijskih simpatizera očito te političke opcije koji govore da je to skoro pa u redu. To nije u redu'', kazao je Jandroković. Osvrnuo se i na političku kulturu te pozvao zastupnike na poštivanje pravila.