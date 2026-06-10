Benčić ponovno uzvratila HDZ-u: Ovo je još jedan dokaz da nas se boje

"HDZ-ov Mažar izjavljuje bez da trepne da nisam članica saborskog Odbora za Ustav i da sam upala na sjednicu. Ovo je tip laži i manipulacija koje dnevno skupljamo od HDZ-ovaca. Najčešće ih ni ne demantiramo jer je toga previše u eteru, ali se u nama skuplja gnjev nad evidentnom, namjernom i PR-ovski osmišljenom lakoćom laganja.