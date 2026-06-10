OPTUŽILA IH DA LAŽU
Benčić ponovno uzvratila HDZ-u: Ovo je još jedan dokaz da nas se boje
Koordinatorica i saborska zastupnica platforme Možemo! Sandra Benčić ponovno se oglasila zbog, kako tvrdi, laži koje o njih širi HDZ
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U objavi na Facebooku, Benčić je reagirala na izjave HDZ-ova Nikole Mažara da ona nije članica Odbora za Ustav i da je upala na sjednicu, pa je priložila i snimku popisa članova, koja demantira Mažara.
"HDZ-ov Mažar izjavljuje bez da trepne da nisam članica saborskog Odbora za Ustav i da sam upala na sjednicu. Ovo je tip laži i manipulacija koje dnevno skupljamo od HDZ-ovaca. Najčešće ih ni ne demantiramo jer je toga previše u eteru, ali se u nama skuplja gnjev nad evidentnom, namjernom i PR-ovski osmišljenom lakoćom laganja.
I on i ja smo članovi tog odbora već u drugom mandatu, nebrojeno puta smo zajedno sjedili na sjednicama, raspravljali, pregovarali o izboru sudaca Ustavnog suda itd. Činjenica je lako provjerljiva i na službenim stranicama Sabora", napisala je Benčić.
"Još jedan dokaz da se boje"
Dodala je kako HDZ-ovce to ne sprečava "da lažu".
"No, to ih ne sprečava da lažu jer računaju na to da će jedan dio ljudi povjerovati, da će neki mediji njihovu laž prenijeti i da će graditi priču o meni kao nekome tko je negdje upao. I tako svaki dan, višekratno.
Ovo je još jedan dokaz da nas se boje. S obzirom na to da već četiri mjeseca padaju u anketama - i trebali bi", zaključila je.
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