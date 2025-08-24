Jandroković odgovorio na medijska nagađanja oko ulaska IDS-a u Vladu

"IDS ostaje svoj. Imamo svoje vrijednosti i nikada od njih nećemo odustati, kao što smo to kontinuirano pokazivali do sada. Stranku i njen smjer uvijek su usmjeravali njezini članovi i glasači pa će tako biti i ubuduće, bez obzira na brojne špekulacije, nagađanja i spinove nekih", istaknuo je Peršurić u priopćenju za javnost.