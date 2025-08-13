Stefančuk izvijestio Jandrokovića o ukrajinskim očekivanjima sastanka na Aljasci

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković telefonski je u srijedu razgovarao s predsjednikom Vrhovne rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom.
Koalicija voljnih, koje je i Hrvatska članica, trenutno vijeća ususret summita Trumpa i Putina na Aljasci u petak. Sva događanja pratimo ovdje.
Predsjednik Vrhovne rade Ukrajine Rusan Stefančuk telefonski je izvijestio predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića o ukrajinskim očekivanjima i stajalištima u svezi s predstojećim sastankom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina koji će se održati u Anchorageu 15. kolovoza.
Predstavljajući ukrajinska stajališta, predsjednik Vrhovne rade naglasio je kako je potrebno da se zaustavi ruska agresija te da Rusija pristane na primirje.
Istaknuo je punu spremnost predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog za što skoriji sastanak na vrhu s predsjednicima SAD-a i Rusije, naglasivši kako se o miru i budućnosti Ukrajine ne može razgovarati bez Ukrajinaca, s čime se predsjednik Jandroković u potpunosti složio.
Zelenski je s Plenkovićem razgovarao 5. kolovoza
Predsjednici Jandroković i Stefančuk suglasni su i kako se svi budući razgovori moraju voditi uz poštivanje međunarodnog prava i uvažavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine.
Podsjetivši i na nedavni razgovor predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim 5. kolovoza, predsjednik Hrvatskoga sabora završno je potvrdio čvrstu hrvatsku potporu Ukrajini i ukrajinskom narodu, te spremnost za nastavkom humanitarne, političke, gospodarske i vojne pomoći toj zemlji.
