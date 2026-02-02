Jandroković se obrušio na Tomaševića: Glumi neko janješce,a zapravo je rigidni ljevičar

"Igrači su zaželjeli određene pjesme i nije bilo nikakvog razloga da se to ne dogodi. Thompson je prije dva dana dobio nagradu "Cesarica" i pjevao je u Laubi i sada arbitrarno grad Zagreb njemu zabranjuje nastup koji traži hrvatska rukometna reprezentacija. To je sramota i taj Tomašević koji glumi neko janješce, da je on sa svima dobar, on je ustvari jedan rigidni ljevičar koji zabranjuje drugima, onima koji nisu iz njegovog kruga, da nastupa i meni je to do sada jedan od najgorih postupaka otkad imamo hrvatsku državu."