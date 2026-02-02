Jandroković se obrušio na Tomaševića: Glumi neko janješce,a zapravo je rigidni ljevičar

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković dao je izjavu za medije iz Dubrovnika o dočeku rukometaša.
"Igrači su zaželjeli određene pjesme i nije bilo nikakvog razloga da se to ne dogodi. Thompson je prije dva dana dobio nagradu "Cesarica" i pjevao je u Laubi i sada arbitrarno grad Zagreb njemu zabranjuje nastup koji traži hrvatska rukometna reprezentacija. To je sramota i taj Tomašević koji glumi neko janješce, da je on sa svima dobar, on je ustvari jedan rigidni ljevičar koji zabranjuje drugima, onima koji nisu iz njegovog kruga, da nastupa i meni je to do sada jedan od najgorih postupaka otkad imamo hrvatsku državu."
Odgovorio je i na pitanje je li Vlada tražila dozvolu od Grada za održavanje slavlja na trgu.
"Nije ovo njegova lokalna fešta, ovo je nacionalni dan gdje bi glavni grad trebao biti mjesto gdje će se ta nacionalna fešta održati. Država će to odraditi i treba to odraditi. i podržavam odluku Vlade" zaključio je Jandroković.
Podsjetimo, Vlada RH će u suorganizaciji s Hrvatskim rukometnim savezom na Trgu bana Jelačića danas u 18 sati organizirati doček brončanih rukometaša. Pozvali su građane da se pridruže.
Nakon što su u Herningu osvojili europsku broncu, hrvatski rukometaši vratili su se noćas iz Danske, a u zagrebačkoj zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman dočekalo ih je više stotina navijača.
Doček HRS-a i Zagreba bio je najavljen za danas u 15 na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, no ubrzo je otkazan jer su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.
Sve događaje iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU
