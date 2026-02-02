Oglas

Vlada organizira doček: "Ispunit ćemo sve želje naših rukometaša!"

N1 Info
02. velj. 2026. 10:18
Dočeka rukometaša ipak će biti.

Hrvatska Vlada i Hrvatski rukometni savez preuzeli su organizaciju svečanog dočeka za naše rukometaše koji su u nedjelju osvojili brončanu medalju.

Informaciju je potvrdio i ministar sporta Tonči Glavina.

"Organiziramo veličanstven doček danas u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića!"

Na pitanje hoće li nastupiti Thompson, rekao je da će se ispuniti sve želje rukometaša.

Kaže i kako će doček biti veličanstven.

Više čitajte OVDJE.

Podsjetimo, nakon što su u Herningu osvojili europsku broncu, hrvatski rukometaši vratili su se noćas iz Danske, a u zagrebačkoj zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman dočekalo ih je više stotina navijača.

Doček HRS-a i Zagreba bio je najavljen za danas u 15 na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, no ubrzo je otkazan jer su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.

Sve događaje iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.

doček rukometaša

