Jandroković: Važno je ne zaboraviti ranjive, usamljene i obeshrabrene

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je u subotu uskrsnu čestitku svim kršćanskim vjernicima uz poruku kako je osobito važno da u blagdanskom ozračju ne zaboravimo na ranjive, usamljene ili obeshrabrene.
"Isusova žrtva na križu najsnažnije je svjedočanstvo bezuvjetne ljubavi i darivanja za druge. Kao takva, vjernike poziva da i u vlastitim životima prepoznaju značaj služenja, solidarnosti i spremnosti na osobnu žrtvu. Stoga je osobito važno da u ovom blagdanskom ozračju, kada smo na poseban način posvećeni vlastitim obiteljima, ne zaboravimo na sve one koji su potrebiti naše pažnje, koji su ranjivi, usamljeni ili obeshrabreni”, stoji u čestitki predsjednika Sabora.
Slaveći najveći kršćanski blagdan, istovremeno smo pozvani na radost i na odgovornost, dodaje Jandroković navodeći kako se, među ostalim, ta odgovornost ogleda i u spremnosti da svi konkretnije doprinesemo dobru zajednice u kojoj živimo, da budemo snaga koja povezuje, koja živi i zagovara istinske kršćanske vrijednosti.
„Uskrs je za vjernike trajni i jedinstveni izvor snage i nadahnuća, a to je osobito važno u vremenu rastućih izazova i bojazni”, ističe se u čestitki.
Neka uskrsna poruka Kristove nade ispuni sve domove obiljem blagoslova, mirom i nepokolebljivom vjerom te nas potakne da jedni drugima uvijek budemo nositelji ohrabrenja i iskrene potpore , poručuje Jandroković i u ime Hrvatskoga sabora i osobno, svim hrvatskim građankama i građanima te svim Hrvaticama i Hrvatima u svijetu upućuje iskrene čestitke u povodu Uskrsa.
