"u znak zahvalnosti"

Jean-Michelu Nicolieru posmrtno dodijeljeno hrvatsko državljanstvo

Hina
17. stu. 2025. 12:34
Pokop Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca ubijenog na Ovčari 1991. godine, čiji su posmrtni ostaci identificirani u vukovarskoj bolnici.
Davor Javorovic/PIXSELL

U znak zahvalnosti heroju Vukovara Jean-Michelu Nicolieru posmrtno je dodijeljeno državljanstvo, a ono je dodijeljeno i njegovoj majci Lyliane Fournier koja živi u Hrvatskoj, izvijestio je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković koji je u Banskim dvorima primio članove obitelji.

"Danas smo u znak zahvalnosti posmrtno dodijelili hrvatsko državljanstvo heroju Vukovara Jean-Michelu Nicolieru, ubijenom na Ovčari, te njegovoj majci Lyliane Fournier, koja živi u Hrvatskoj”, napisao je premijer u objavi na društvenoj mreži X.

Uz objavu su i fotografije sastanka u Banskim dvorima.

"Njegova žrtva i njezina neizmjerna ljubav prema Hrvatskoj trajno su upisane u naše zajedničko sjećanje i identitet”, istaknuo je Plenković u objavi.

Jean-Michel Nicolier (1966.-1991.) došao je u ljeto 1991. u Hrvatsku i aktivno se uključio u obranu Vukovara, gdje je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani vukovarske četvrti Sajmišta.

Ranjen je 9. studenoga 1991. i prevezen u vukovarsku bolnicu. Nakon pada i okupacije Vukovara pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi su iz bolnice odveli Nicoliera zajedno s ostalim hrvatskim ranjenicima, braniteljima, bolesnicima, medicinskim osobljem i civilima te je u noći s 20. na 21. studenoga pogubljen ispred hangara na Ovčari.

Nicolierovi posmrtni ostaci identificirani su prije nepuna tri tjedna, a pokopan je na vukovarskom na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata.

Teme
Hrvatska Jean-Michel Nicolier Vukovar

