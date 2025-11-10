Oglas

GOVOR MRŽNJE

Muškarac Nicoliera nazvao "plaćeničkim gov*om" pa se zahvalio Arkanu: Uhićen je u Vukovaru

N1 Info
10. stu. 2025. 20:09
Jean-Michel Nicolier
N1

Vukovarska policija pronašla je i uhitila 50-godišnjaka koji je od početka rujna do 5. studenog više puta na društvenim mrežama poticao na nasilje i mržnju prema određenoj skupini.

Također je dva puta, u rujnu i listopadu, objavama na društvenim mrežama vrijeđao i omalovažavao policijske službenike te ga se, osim javnog poticanja na nasilje i mržnju, tereti i po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Muškarac je objave pisao na ćirilici, a kako doznaje Index, riječ je o komentarima ispod objave Radio Dunav Vukovar, koji je prenio vijest policije o regulaciji prometa u vrijeme sahrane Nicoliera.

"Šta bi? Gle iskopaše to plaćeničko govno. Mašala. Hvala Arkanu - pretpostavljam - ovaj ga je valjda riješio", napisao je 50-godišnjak, uz fotografije zastave Srpske Krajine.

Pretragom njegova doma policija je pronašla i oduzela oružje zabranjeno zakonom te mu je uručen prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici. Predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Teme
Arkan Jean-Michel Nicolier policija vukovar

