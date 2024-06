Jedan hrvatski grad uvodi reda: Evo kolike kazne prijeti ako ne održavate živicu

Podijeli :

Crikvenica je još u predsezoni uvela kazne za nesavjesne vlasnike okućnica. Ako netko ne održava živicu pa ona nekontrolirano raste i smeta pješacima i vozilima na javnim površinama, najprije na adresu stiže upozorenje, a potom i "novčana čestitka".

Šale više nema pa dečki u plavim majicama uvode red među crikveničkim okućnicama. Obilaze, spremaju dokaze pa vlasniku dostavljaju obavijest!

“Zatekli smo neurednu okućnicu, nakon fotografiranja sačinit ćemo zapisnik te vlasniku nekretnine dostaviti obavijest da je dužan u roku od tri dana pristupit obrezivanju okućnice, znači dovođenju okućnice u uredno stanje”, rekao je za RTL voditelj pododsjeka za komunalno i prometno redarstvo Grada Crikvenice Alen Plukavec.

Ako to vlasnik ne učini u navedenom roku, na teren izlaze radnici crikveničkog komunalnog društva i sređuju stvar. Pile stabla i obrezuju živicu koja strši na ulicu i smeta građanima.

Kazne idu preko 1300 eura

Ako netko neće milom, onda će silom! Komunalci odrade posao, to plati Grad iz proračunskog novca, ali odmah ide na prisilnu naplatu prema vlasniku parcele.

“Kazna za pravnu osobu varira od 663 do 1327 eura, odgovorna osoba u pravnoj osobi od 66 do 265. Kazne za fizičku osobu, obrtnika kreću se od 331 do 663 eura, a za ostale fizičke osobe od 66 do 265 eura”, rekao je v.d. pročelnika Odjela za komunalni sustav Grada Crikvenice Zoran Brozičević.

Influencerica zbog fotki na jednoj od najljepših plaža svijeta dobila kaznu od 1800 eura

Crikvenica koja već vrvi turistima, u obračun s nemarnim vlasnicima okućnica ušla je još u predsezoni. Iako cilj nije represija, nekad druge nema. Od travnja su imali dvadesetak takvih prisilnih intervencija i naplata. Posla je još!

“Punktova je puno previše da bismo mi sve stigli odraditi, treba apelirati na vlasnike, apsolutno sam protiv kažnjavanja, ali ako drugačije ne ide…”, smatra poslovođa Odjela za održavanje zelenih i javnih površina crikveničkog komunalca Željko Jovanović.

Prvo molba, onda “novčana čestitka”

Crikvenica ozbiljnim mjerama uvodi reda. Prvo ide molba, a onda kazna, za ljepši grad i turističku sezonu u kojoj pješaci ni vozači neće zapinjati o neuredne živice.

Građani koji itekako vode računa o svojim okućnicama, pozdravljaju odluku Grada. “Odlično! Tako i treba raditi. Ja sam za kazne”, kaže Crikveničanka Zorka Wallenfels.

