"Imamo odgovornost jasno reći i opredijeliti se za koji smo tip vanjske politike u trenutačnim globalnim odnosima, a mi smo vrlo jasno izrazili da smo za put poštivanja ljudskih prava, da smo za put mira, povratak međunarodnim pravilima i multilatelarizmu", istaknula je i dodala kako su upravo oni Saboru prvi uputili prijedlog da Hrvatska prizna Palestinu. Podsjetila je da je vladajuća većina to odbila, no smatra da je on ipak simbolički važan.