Još jedan trgovački lanac dostavio cijene proizvoda

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović u četvrtak je u Davosu izjavio da je i trgovački lanac Tommy odlučio dostaviti podatke o cijenama svojih proizvoda te se tako zasad tri trgovačka lanca odlučilo priključiti mehanizmu za praćenje cijena 80 proizvoda.

“Trgovački lanac Tommy je odlučio dostaviti Ministarstvu sve podatke koje smo zatražili, tako da se oni pridružuju Konzumu i KTC-u kao primjeri onih trgovačkih lanaca koji cijene hrvatske građane i potrošače, i s njima ćemo sljedeći tjedan održati sastanak da dogovorimo mehanizam za praćenje cijena kako bi naši građani mogli uspoređivati cijene u trgovačkim lancima”, izjavio je Filipović odgovarajući na upit novinara.

Pohvalio je spomenuta tri trgovačka lanca, a ostale je pozvao da se pridruže toj inicijativi.

“Mi ćemo formirati mehanizam za praćenje cijena. Oni koji se ne odazovu ovoj akciji, građani će se, vjerujem, znati odrediti prema njima, kao i prema trgovačkim lancima koji zasad pokazuju visoku razinu korektnosti”, istaknuo je Filipović.

Podsjetimo, Ministarstvo je prošli tjedan zatražilo od deset najvećih trgovačkih lanaca da im do utorka odgovore jesu li im spremni dostaviti cijene 80 proizvoda za javnu objavu, tzv. bijelu listu. Time se želi suzbiti neopravdano povećanje cijena do kojeg je došlo prelaskom s kune na euro. Do utorka ujutro dva su lanca, Konzum i KTC, potvrdno odgovorila.

Ministarstvo, naime, želi omogućiti usporedivost kretanja cijena šireg broja proizvoda koji su bitni za osobnu potrošnju, a koje i DZS uzima u svoj obračun potrošačkih cijena. Riječ je o 78 proizvoda, odnosno o cijeni kave i voćnog soka koji nude ugostiteljski objekti. U postupku je izrade i web stranica, koja će sadržavati te podatke, a potrošači će imati mogućnost da uvidom na mrežne stranice Ministarstva provjere te cijene.

Iz HUP-Udruge trgovine su, pak, u utorak poručili kako su trgovci spremni sudjelovati u realizaciji mehanizma praćenja cijena nakon što prethodno između trgovaca i Ministarstva detaljno bude usuglašen te javno objavljen način provedbe mehanizma usporedbe cijena.

