Josipa Pleslić (ex Rimac) priznala krivnju! Objavljena presuda

Među njima je i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac, s kojom je Pleslić razmjenjivala poruke u kojima se spominje i osoba inicijala A.P., ali i bivši ravnatelj Carine Hrvoje Čović, bivši načelnik Policijske akademije Dubravko Novak te pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac.