mora u zatvor
Josipa Pleslić (ex Rimac) priznala krivnju! Objavljena presuda
Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić (ex Rimac) priznala je krivnju u aferi 'Sport i glazba' te je sporazumno osuđena na godinu i osam mjeseci zatvora, doznaje se u ponedjeljak na zagrebačkom Županijskom sudu.
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Uz to, Pleslić je dosuđena sporedna novčana kazna u iznosu od 130.000 eura. Od toga je 30.000 eura već uplatila, dok 35.000 eura mora uplatiti u roku od 15 dana, a ostatak iznosa kroz godinu dana.
Pored Pleslić, krivnju je priznala i Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, koja je sporazumno osuđena na godinu i pol djelomične uvjetne kazne, od toga šest mjeseci bezuvjetno. Pored toga, Ružici Njavro je dosuđena sporedna novčana kazna od 40.000 eura.
Riječ je o kraku afere Vjetroelektrane u kojoj se Pleslić, uhićena prije više od šest godina, osim za namještanje državnih ispita prijateljima i stranačkim kolegama, tereti za malverzacije s poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemljišta.
Optužnicom u aferi poznatoj i kao "Sport i glazba", jednoj od tri korupcijske optužnice Josipe Pleslić, isprva je bilo obuhvaćeno 27 okrivljenika, a do danas ih se nagodilo 17.
Među njima je i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac, s kojom je Pleslić razmjenjivala poruke u kojima se spominje i osoba inicijala A.P., ali i bivši ravnatelj Carine Hrvoje Čović, bivši načelnik Policijske akademije Dubravko Novak te pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac.
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