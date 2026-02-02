"Ujedinjeni protiv fašizma" na Trgu bana Jelačića: Mi znamo što je bilo, Zagreb je nepokoreni grad

“Na maršu protiv fašizma, na kojem se okupilo više od 10.000 građana i građanki, nepokolebljivo smo rekli “ne” fašizmu i pokazali kako se ne damo zastrašiti. Nastavljamo se boriti za društvo u kojem će se svi oblici nasilja, pa tako i institucionalnog, suzbijati i kažnjavati, a dostojanstvo, sloboda i prava svake osobe poštovati; za društvo u kojem se pravila i zakoni poštuju, a vlast i država služe ljudima”, priopćili su iz Inicijative.