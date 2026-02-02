Oglas

"vlast ruši pravnu državu"

"Ujedinjeni protiv fašizma" na Trgu bana Jelačića: Mi znamo što je bilo, Zagreb je nepokoreni grad

author
N1 Info
|
02. velj. 2026. 21:42
ujedinjeni protiv fašizma
UPF

Pripadnici inicijative "Ujedinjeni protiv fašizma" razvili su istoimeni transparent iznad zgrade Telemacha na Trgu bana Josipa Jelačića u trenutku kada je Marko Perković Thompson započeo svoj nastup.

Oglas

Priopćenje inicijative prenosimo u cijelosti:

"Inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma danas je poručila da Zagreb nije i neće biti kulisa za političke igrokaze koji normaliziraju mržnju, povijesni revizionizam i autoritarne politike. Za vrijeme dočeka brončanih hrvatskih rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Josipa Jelačića, članice Inicijative su tijekom nastupa Marka Perkovića Thompsona sa zgrade spustile transparent s porukom “Ujedinjeni protiv fašizma”.

Ovom akcijom Inicijativa je htjela ukazati kako ne pristaje na samovolju Vlade koja je danas kršenjem zakona i Ustava nastavila svoje prakse normalizacije ustaštva, prijetnji i zastrašivanja, mržnje i nasilja.

Naglasili su kako im je dosta spinova i instrumentalizacije sporta i glazbe. Reprezentacije i sportski savezi ne smiju biti ničija privatna igračka i poligon za “guranje” društva u desno, a trgovi nisu pozornica za lažno i agresivno domoljublje temeljeno na relativizaciji ustaštva. Jedan pjevač nije mjerna jedinica za domoljublje, nego smokvin list vladajuće stranke da lakše i brže skrene iz demokracije u autokraciju.

“U društvu u kojem se trideset godina sustavno izbjegava ozbiljna antifašistička edukacija, a povijesni revizionizam postaje dio službenog diskursa, posljedice su vidljive: ekstremna desnica sve je glasnija, govor mržnje sve prisutniji, nasilje sve učestalije, a političke je odgovornosti sve manje“, ističu predstavnice Inicijative.

Ujedinjeni protiv fašizma naglasila je da nećemo biti taoci onih kojima odgovara da rat nikada ne završi. Dok javnosti servira spektakl i priče o uspjehu, vlast ruši pravnu državu, rasprodaje i sustavno uništava zemlju, a društvo destabilizira i polarizira.

“Na maršu protiv fašizma, na kojem se okupilo više od 10.000 građana i građanki, nepokolebljivo smo rekli “ne” fašizmu i pokazali kako se ne damo zastrašiti. Nastavljamo se boriti za društvo u kojem će se svi oblici nasilja, pa tako i institucionalnog, suzbijati i kažnjavati, a dostojanstvo, sloboda i prava svake osobe poštovati; za društvo u kojem se pravila i zakoni poštuju, a vlast i država služe ljudima”, priopćili su iz Inicijative.

Inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma nastala je kao odgovor na fašizaciju i nasilje u društvu, a okuplja više desetaka organizacija, kolektiva, inicijativa, ali i pojedinaca i pojedinki iz cijele Hrvatske. Inicijativa je organizirala Marš protiv fašizma u četiri hrvatska grada u studenom prošle godine."

Teme
Antifašizam Govor mržnje Povijesni revizionizam Prosvjed Ustaštvo ujedinjeni protiv fašizma

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ