"Nogomet narodu"

FOTO / Vandaliziran mural u Zagrebu:"Nastavljamo podržavati inicijativu Ujedinjeni protiv fašizma"

N1 Info
03. velj. 2026. 21:55
blok, mural
Kolektiv Blok

[BLOK], kustoski kolektiv koji djeluje na "sjecištu umjetnosti, urbanog istraživanja i političkog aktivizma", objavio je kako je uništen mural "Nogomet narodu, nogomet ženama" u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu.

"Početkom siječnja crnom bojom prešaran je mural u Kranjčevićevoj na kojem smo navijačima nekadašnje skupine White Angels pridružile figure nogometašica i navijačica uz poruku “Nogomet narodu, nogomet ženama”. Izradila ga je 2023. godine Ena Jurov, a osmislile smo ga zajedno s novinarkom Ivanom Perić", poručili su iz Bloka.

"Skoro tri godine ovaj je mural stajao nedirnut i slao poruku sportske solidarnosti i ravnopravnosti. No, 2026. počela je u ozračju otvorenog nasilja i fašizma. Tužne smo i ljute što nasilnici nisu prezali od toga da, osim samog teksta, doslovno unište lica i tijela šest žena, redom poznatih međunarodnih nogometašica i navijačica, među kojima je i naša, najtrofejnija jugoslavenska nogometašica, legendarna Maca Maradona.", dodaju.

"Međutim, ne možemo reći da smo pritom previše iznenađene. Već dugo nam je jasno da se fašizam i nasilje u našem društvu sustavno toleriraju i raspiruju. Gledamo to od ljeta, pratile smo ove zime, slušale smo sinoć."

"Zbog toga - nastavljamo se organizirati i podržavati inicijativu Ujedinjeni protiv fašizma i sve one koji se bore protiv ovog mraka i nasilja.

Zbog toga, također - smatramo da je važno da Grad Zagreb na novom rekonstruiranom stadionu izradi novi mural kojim će poslati poruku da naši sportski tereni i tribine, baš kao ni gradske ulice, ne mogu i neće biti mjesto mržnje nego solidarnosti."

"Smrt fašizmu, sloboda narodu!", poručili su iz Bloka u objavi na Facebooku.

Antifašizam Nasilje Solidarnost UPF Uništenje murala ujedinjeni protiv fašizma Ženska ravnopravnost

