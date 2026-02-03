FOTO / Vandaliziran mural u Zagrebu:"Nastavljamo podržavati inicijativu Ujedinjeni protiv fašizma"

"Skoro tri godine ovaj je mural stajao nedirnut i slao poruku sportske solidarnosti i ravnopravnosti. No, 2026. počela je u ozračju otvorenog nasilja i fašizma. Tužne smo i ljute što nasilnici nisu prezali od toga da, osim samog teksta, doslovno unište lica i tijela šest žena, redom poznatih međunarodnih nogometašica i navijačica, među kojima je i naša, najtrofejnija jugoslavenska nogometašica, legendarna Maca Maradona.", dodaju.