Oglas

Vječna dilema

Kada treba raskititi bor?

author
N1 Info
|
06. sij. 2026. 08:10
Božićno drvce
Pixabay/Ilustracija

Katolici u Hrvatskoj često raskite bor na Sveta tri kralja, 6. siječnja, vjerujući da tada završava božićno vrijeme. Međutim, crkveni kalendar sugerira drugačije.

Oglas

Građani uglavnom smatraju da ga treba raskititi treba do Sveta tri kralja.

"Bor se raskićuje na zadnju nedjelju božićnog vremena to je uvijek blagdan Isusovog krštenja", rekao je velečasni Anđelko Katanec za Dnevnik.hr. 

Po staroj crkvenoj tradiciji božićno vrijeme trajalo je 40 dana iza Božića pa i danas neki bor drže sve do Svijećnice.

Teme
bor drvce

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ