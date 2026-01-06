Kada treba raskititi bor?

Katolici u Hrvatskoj često raskite bor na Sveta tri kralja, 6. siječnja, vjerujući da tada završava božićno vrijeme. Međutim, crkveni kalendar sugerira drugačije.
Građani uglavnom smatraju da ga treba raskititi treba do Sveta tri kralja.
"Bor se raskićuje na zadnju nedjelju božićnog vremena to je uvijek blagdan Isusovog krštenja", rekao je velečasni Anđelko Katanec za Dnevnik.hr.
Po staroj crkvenoj tradiciji božićno vrijeme trajalo je 40 dana iza Božića pa i danas neki bor drže sve do Svijećnice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
