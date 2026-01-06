Analitičar o Venezueli: "Zabrinjavaju Trumpove najave i to što jednog čovjeka nitko ne spominje"

"To je posve druga priča. Grenland je dio Danske i takvo što bi jako promijenilo svijet. Otišli bi u nepredvidivom smjeru, a to bi moglo značiti početak velikih nemira, možda čak i velikog rata. No sjetite se da je Trump uz Grenland spominjao i ponovno preuzimanje Panamskog kanala, ali je to potom utihnulo. Govorio je i o Rivijeri u Gazi pa je i to maknuto sa stola. Neke stvari koje on kaže treba uzeti s rezervom. No pokazuje se ono što je lani izjavio američki potpredsjednik JD Vance da je "novi šerif u gradu". Trump nema baš puno strpljenja i popusta. Čini se da ih nešto jedino ima prema Putinu. U svakom slučaju, na početku smo ne baš vesele godine koju će, kao i prošlu, obilježiti Trump", zaključio je Avdagić.