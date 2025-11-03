Kako će zabrana uvoza ruskog plina utjecati na cijene u Hrvatskoj?

"S jedne strane, Hrvatska je bila u dobrim uvjetima čak i s ovim LNG terminalom, jer je njegov kapacitet bio veći od hrvatske potrošnje. To varira. Hrvatska je s ovim novim kapacitetom dobila još veću sigurnost, a dobila i tranzitne kapacitete prema Mađarskoj, Sloveniji, Austriji, možda Slovačkoj. Odlukom EU-a o tome da se ne uvozi plin iz Rusije, Mađarska i Slovačka će morati povlačiti plin iz Hrvatske jer imamo dovoljne kapacitete. Naravno, to povlačenje može doći i preko njemačkih LNG-jeva."