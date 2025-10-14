Ahmet Türkoğlu
Šef Turkish Petroleuma za N1: Turska može pomoći Hrvatskoj u opskrbi naftom i plinom drugih zemalja
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Ahmet Türkoğlu, predsjednik Uprave Turkish Petroleum korporacije i član Svjetskog vijeća za energiju. Razgovarali su, između ostaloga, o energetskoj budućnosti regije, alternativama ruskoj opskrbi i potencijalnom partnerstvu između Hrvatske i Turske.
Ahmet Türkoğlu posjetio je Zagreb kao jedan od govornika na Međunarodnom energetskom forumu u organizaciji Instituta za europske i globalizacijske studije i Atlantskog vijeća Hrvatske, INTERENEF-u, koji se održava danas u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva.
"Trgovačko društvo Turkish Petroleum državno je poduzeće, poslujemo u Turskoj, Azerbajdžanu, Rusiji, Libiji, Pakistanu i nekim drugim zemljama, poput Omana. Mi proizvodimo oko 300.000 barela nafte, a uskoro će to iznositi i 500.000 barela. Naš prihod će iznositi oko sedam milijardi dolara, mi smo brzorastuće poduzeće. Očekujemo još veći volumen poslovanja u Turskoj i drugim zemljama, osobito što se tiče istraživanja", započeo je Türkoğlu razgovor u Novom danu.
"Otkrili smo naftu u Crnom moru i Turskoj"
"Otkrili smo naftu u Crnom moru i Turskoj. To je jako bitno. Fokusiramo se na Tursku. Tamo jako ovisimo o energiji, kao i većina europskih zemalja. Mi smo se usredotočili na neovisnost u energetskom sektoru, to nas motivira da svoja financijska sredstva ulažemo u istraživanja diljem svijeta", dodao je.
Smatra da je energetska neovisnost ključna za moderne države, a pritom objašnjava kako ju je, prema njegovom mišljenju, Turska stekla.
"Turska je, kao i Hrvatska, most između europskog tržišta i opskrbne strane poput Azerbajdžana. Pokušavamo proizvoditi što više. To je moguće zbog naših otkrića u Turskoj i Crnom moru. Prvo rješenje za energetsku neovisnost jest stvoriti vlastite izvore u svojoj ili drugim državama, jer nije bitno gdje proizvodite. Ali morate imati trgovačka društva koja će ulagati u istraživanje i proizvodnju nafte i plina", kaže.
"Smatramo se susjedima"
Dodaje kako TP Hrvatsku smatra susjedom.
"Smatramo se susjedima, imamo odnos kroz povijest. Imamo jako dobre odnose. To povezuje zemlje, ali i trgovačka društva. Surađujemo u pogledu električne energije, nafte i plina. Turska postaje zemlja koja opskrbljuje Hrvatsku i druge europske zemlje. Hrvatska treba energiju, trebamo je i mi. Počeli smo proizvoditi naftu i plin, a u budućnosti nam treba više plina. Jedini problem, čini mi se, nalazi se u prijenosnim kapacitetima, moramo ih povećati kako bi se Hrvatska mogla opskrbiti."
"Nemamo fizičke granice, moramo prolaziti kroz Grčku i Bugarsku. Mislim da je najjeftinije rješenje da imamo plinovod. Što se tiče opskrbe, ona je sofisticirana, ali postoje događaji više sile, ratovi, sankcije. Cjevovod je najbolje rješenje za naftu, ali to nije dovoljno. Trebamo druga rješenja, a to je LNG."
Türkoğlu dodaje kako postoji mogućnost da Hrvatska postane jedna od država koja će zamijeniti isporuku ruskog plina Europi.
"To je moguće. Primjerice, mi imamo jako dobre odnose s Mađarskom i njihovim državnim poduzećem MOL-om. Mađarska je postigla partnerstvo s nama putem MOL-a, a to može i Hrvatska putem državnog poduzeća. Bit će nam zadovoljstvo da budemo partneri s hrvatskim poduzećem kako bismo razvijali poslovanje, kako bi Hrvatska mogla opskrbljivati potrebe u smislu nafte i plina.
