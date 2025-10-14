"Smatramo se susjedima, imamo odnos kroz povijest. Imamo jako dobre odnose. To povezuje zemlje, ali i trgovačka društva. Surađujemo u pogledu električne energije, nafte i plina. Turska postaje zemlja koja opskrbljuje Hrvatsku i druge europske zemlje. Hrvatska treba energiju, trebamo je i mi. Počeli smo proizvoditi naftu i plin, a u budućnosti nam treba više plina. Jedini problem, čini mi se, nalazi se u prijenosnim kapacitetima, moramo ih povećati kako bi se Hrvatska mogla opskrbiti."