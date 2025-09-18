Izračun novih cijena plina od 1. listopada: "Prosječnom kućanstvu račun će u godinu dana biti 40 eura viši"

Iz HERA-e pri tom navode da je trošak nabave plina u odnosu na cijene koje vrijede do konca rujna pojeftinio, i to za 5,3 posto, a riječ je o cijeni plina na referentnom plinskom tržištu koja predstavlja veleprodajnu komponentu u strukturi krajnje cijene plina. S druge strane, porast troškova poslovanja i smanjenje distribuiranih količina plina uvjetovalo je potrebu za povećanjem iznosa dozvoljenih prihoda i tarifnih stavki za distribuciju plina, pojašnjavaju u HERA-i, zbog čega je provedena revizija tarifnih stavki svih distributera te su utvrđene nove, odnosno više stavke za 2025. i 2026. godinu, a koje će u Narodnim novinama biti objavljene 19. rujna.