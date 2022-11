Kakva je budućnost Petrokemije s novim vlasnikom? “Bez nje nema ni Kutine”

Podijeli:







Petrokemija dobiva novog vlasnika. Ina i PPD prodaju svojih 54 posto udjelima turskoj kompaniji Yildirim. Iako je potrebno poduzeti još neke korake do finalizacije cijele priče, svi turskog partnera smatraju konačnim rješenjem. Sindikati su zasad zadovoljni, ali oprezni, zadovoljni su i dosadašnji većinski vlasnici Ina i PPD, a građni Kutine zdvojni. Previše loših priča već su se nagledali, a bez Petrokemije, nema ni njihova grada.

Pogoni u Petrokemiji stoje već osam mjeseci. Plinska kriza uzima danak. Ipak, 1300 radnika svaki dan dolazi na posao i prima plaću. Dokad, nitko ne zna. Vijest o novom vlasniku nije ih iznenadila.

“Radnici sami znaju za ovu priču već godinu i pol dana. Mi smo bili prvi koji smo najavili da se pregovori o nečem takvom vode. Znaju za tvrtku Yildirim, imaju sve informacije jer smo ih im podijelili. Uostalom, predstavnici tvrtke su vršili dubinsko snimanje svo ovo vrijeme”, rekao je Davor Rakić, čelnik Sindikata EKN u Petrokemijji

Ono što su snimili očito im je bilo dovoljno za prvi korak – potpisivanje kupoprodajnog ugovora. Sindikati pušu na hladno, ali zasad imaju vjere u potencijalnog novog većinskog vlasnika.

“Radi se o ozbiljnoj kompaniji, radi se o velikoj kompaniji, radi se o kompaniji koja zapošljava gotovo 20 tisuća ljudi. Bavi se i proizvodnjom gnojiva, isto tako je bitno da se bavi i trgovinom gnojiva, a isto tako da upravlja mnogim lukama u Europi. Dakle, moćna i velika kompanija i to za Petrokemiju može biti dobra priča”, kazao je predsjednik Sindikata energetike Željko Klaus.

Tvrtku ostavljamo u dobrom stanju

Kada je država zajedno s Inom i PPD-om prije četiri godine dokapitalizirala Petrokemiju s ukupno 700 milijuna kuna, i tako je spasila od gotovo sigurne propasti, nitko nije ni mislio da će Ina i PPD tu dugo ostati.

“PPD nije tvrtka koja se bavi proizvodnjom gnojiva i ja mislim da se i ne želi baš baviti proizvodnjom gnojiva, ali da želi proizvoditi plin. Ina je tu bila malo drugačije pozicionirana”, rekao je Klaus.

Da je tome tako potvrđuju i dosadašnji većinski vlasnici koji su očito jedva čekali da izađu iz cijele priče.

“Danas se cijela globalna industrija umjetnih gnojiva suočava s velikim izazovima koji proizlaze ponajprije iz rasta cijena eneregenata i CO2 kvota. Iz tog razloga smatramo da je i kompaniji najbolji način za dugoročnu održivost da nađemo strateškog partnera iz te industrije, a to smatramo da smo našli s grupacijom Yildirim”, rekao je Hrvoje Glavaš iz Ine.

“Zadovoljni smo s ‘dealom’, ako možemo to tako nazvati, međutim moramo biti svjesni da isti još uvijek nije završen. Potrebno je proći procedure i u drugim zemljama u kojima djeluju obje tvrtke, i Petrokemija i kupac”, kazala je Antonija Glavaš iz PPD-a.

Tvrde da Petrokemiju ostavljaju u dobrom stanju.

“Kompanija je temeljito restrukturirana. Njezina tržišna pozicija je osnažena. Naglasio bih da smo 2019. i 2020. imali dvije najbolje financijske godine u povijesti Petrokemije”, rekao je Hrvoje Glavaš.

Plenković: Vidjet ćemo što će država sa svojim udjelom

Ipak ni njima, a očito ni državi takvi rezultati nisu dovoljni da nastave u istom aranžmanu. Premijer Andrej Plenković danas ističe da će vidjeti što će sa 17 posto, koliko udjela ima država. Tako se nastavlja niz – rješavanje vlasništva u strateškim tvrtkama ili onim od posebnog značaja što u ovoj krizi potiče na pitanja kako država upravlja svojim resursima.

“Ne upravlja. Država kad nađe strateškog partnera onda se makne. Stavi nekog u Nadzorni odbor koji valjda nešto nadzire, ali ne upravlja uopće”, smatra Rakić.

Građani Kutine jedinstveni – “bez Petrokemije nema ni Kutine”.

“Cijela Kutina to prati jer mi na neki način ovisimo o Petrokemiji. Mi iz Kutine smo jako zabrinuti za tu stvar, u pitanju su tu i radna mjesta”, “Što se tiče novog gazde, ne znam kako će to sve ispasti, meni se to ne čini da će ispasti baš sad nešto dobro”, “Važna je za ljude. Među najvažnijim firmama je bila i puno je zaposlenih”, govore, između ostalog građani.

Nekoć najvažnija, sada važna. Važna će valjda, svi se nadaju, i ostati.

