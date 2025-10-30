Kekin: Jandroković ima moć i apsolutnu odgovornost čuvati Ustav. Nije smio dozvoliti revizionistički skup

"Ja u to ne vjerujem. Imali smo situaciju na odboru da je kolega već bio protiv, pa tada su znali, znaju koja im je većina. Treba im 76 ruku. Ako na odboru nije htio glasati, zašto su mislili da će glasati na sjednici? Mislim da se radilo o principu "ako prođe, prođe". Želim istaknuti koliko bi posljedice bile da je to njima prošlo. A nije im prošlo isključivo zato što je to uočila kolegica Sandra Benčić i zato što je ona upozorila javnost na to što se dogodilo. Da je zakon usvojen i poslije netko digao ustavnu tužbu, svi postupci koji bi se u međuvremenu vodili bi pali u vodu. Radi se o skandaloznom ponašanju, o skandaloznom laganju i negiranju vlastite odgovornosti."