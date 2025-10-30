O Jasenovcu
Kekin: Jandroković ima moć i apsolutnu odgovornost čuvati Ustav. Nije smio dozvoliti revizionistički skup
Gošća našeg Hrvoja Krešića u N1 Studiju uživo bila je Ivana Kekin, saborska zastupnica Možemo. Razgovarali su, između ostaloga, o održavanju revizionističkog okruglog stola u Hrvatskom saboru i onome što je Gordan Jandroković nazvao "pogreškom" prilikom glasanja o Zakonu o kaznenom postupku.
Ivana Kekin osudila je ono što naziva "revizionističkim skupom" u Saboru, ali je i dodala da odgovornost za njega snosi Gordan Jandroković.
"Predsjednik Sabora ne da je imao moć nego i apsolutnu odgovornost da čuva Ustav ove zemlje i da ne dozvoli da se revizionistički skup, koji negira povijesne istine i genocid koji se dogodio, održi u Hrvatskom saboru. Podsjetit ću da je Gordan Jandroković samo u jednom tjednu kršio Ustav glasanjem o ZKP-u, kada je on ustvrdio da se zakon izglasao iako nisu imali dovoljnu većinu, i organizirao se okrugli stol koji je doslovce protuustavan; razgovaramo u Saboru o tome da se NDH stavlja u Ustav."
Od toga se pokušao ograditi, sa svojim predsjednikom Vlade, zaboravivši pritom da su tamo imali svoju zastupnicu koja je pozdravila taj okrugli stol i obratila mu se.
"To sve skupa nije čudno jer smo prije nekoliko mjeseci gledali predsjednika Sabora gledali kako mirno sjedi i dopušta da se u sabornici urlaju ustaški pozdravi, za koje je Ustavni sud ove zemlje nedvojbeno ustvrdio da su protuustavni", kaže Kekin.
Što se tiče spornog glasanja o ZKP-u, Kekin smatra da je neke stvari potrebno raščistiti.
"Da razjasnimo, kolega Lacković je i na odboru odbio glasati za taj zakon. On je bio u sabornici i glasao je suzdržano. Oni su prvo tvrdili da njega nije bilo pa je došlo do neke zabune. Ali on je bio tamo. Oni su znali i zbog odbora da on neće glasati za taj prijedlog zakona. Ovo je sedmi puta otkako je Jandroković predsjednik Sabora da se glasa o ZKP-u, dakle on je sigurno upoznat s time da je to organski zakon, i mrtav-hladan je nakon toga izjavio da je zakon izglasan. Poslije su se vadili na službe Sabora, da kolege nije bilo, to su nemušte laži."
"Da ne spominjem skandaloznu izjavu da će se zakon u nepromijenjenom obliku izglasati kroz tri, četiri mjeseca, što znači da će se kolegu Lackovića na drukčije način privoljeti. Kako je rekao, da je on jako dobro surađivao s gradonačelnikom Milanom Bandićem, pa očito očekuje takvu nekakvu suradnju. Podsjetit ću da su za nuđenje protučinidbe za glasanje ljudi u ovoj zemlji, poput bivšeg gradonačelnika Vukovara, ležali u zatvoru. A ovdje imamo situaciju u kojoj se tvrdi da će se zakon izglasati u identičnom obliku iako je očito da jedan član većine nije bio spreman dati glas za to. Baš me zanima kako će se kolega Lacković prosvijetliti i što je s famoznom političkom stabilnosti u koju se kune Plenković?"
Jandroković je izjavio kako je riječ o lapsusu, ali Kekin kaže kako se ne slaže s tim.
"Ja u to ne vjerujem. Imali smo situaciju na odboru da je kolega već bio protiv, pa tada su znali, znaju koja im je većina. Treba im 76 ruku. Ako na odboru nije htio glasati, zašto su mislili da će glasati na sjednici? Mislim da se radilo o principu "ako prođe, prođe". Želim istaknuti koliko bi posljedice bile da je to njima prošlo. A nije im prošlo isključivo zato što je to uočila kolegica Sandra Benčić i zato što je ona upozorila javnost na to što se dogodilo. Da je zakon usvojen i poslije netko digao ustavnu tužbu, svi postupci koji bi se u međuvremenu vodili bi pali u vodu. Radi se o skandaloznom ponašanju, o skandaloznom laganju i negiranju vlastite odgovornosti."
"Pravo je pitanje: zašto se to dogodilo i klima li se Plenkoviću većina, kao i: što će se napraviti da se gospodina Lackovića odobrovolji za idući put?", dodala je.
