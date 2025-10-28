Hrvoje Klasić: Danas imamo veće ustaše od samih ustaša. U Njemačkoj bi za to završili u zatvoru

"U ovom slučaju, još je luđe. Imamo memoare Edmunda Veesenmayera, Hitlerovog opunomoćenika za NDH, koji se zgražao kad je vidio kakvi su zločini počinjeni u Jasenovcu. Opisao ih je kao "nevjerojatne". I ustaše su na suđenju sve priznali, svjesni da će biti osuđeni na smrt zbog tih zločina. Imamo dokument u kojem se za Jasenovac kaže "Možemo primiti beskonačni broj ljudi", što znači da su ubijali ljude i ustaša Ljubo Miloš sve to opisuje. I što imamo danas? Situaciju u kojoj se brani ustaše od samih ustaša. Od onoga što su sami priznali da su radili. Nisam šokiran činjenicom da postoje takvi ljudi, postoje i u Njemačkoj, ali bi za nešto slično završili pet godina u zatvoru. Kod nas su u Saboru. Isti Sabor koji donosi zakon da se ne smije negirati genocid. Šokiran sam."