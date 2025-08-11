Jandroković otkrio razmišlja li se o izmjenama zakona vezanih uz povik "Za dom spremni"

Na pitanje novinara kako bi taj pozdrav trebalo regulirati kako ne bi vrijeđao ljude s obzirom na to da ga ljudi shvaćaju na dvostruki način, Jandroković je odgovorio da je "sudska praksa različita" te da to "nesumnjivo ima dvostruku konotaciju". "Jedna je ona vezana za Nezavisnu Državu Hrvatsku i to je neprihvatljivo, to treba sankcionirati i to se zakonom kažnjava, a što se tiče one koja je vezana za Domovinski rat, to je jasno propisano kada se taj uzvik može koristiti", napomenuo je.