"Sramoćenje Sabora"

Antifašistička liga: Okrugli stol o Jasenovcu po "znanstvenosti" jednak organiziranju rasprave o ravnoj Zemlji

Hina
28. lis. 2025. 13:24
Antifasisticka liga RH, Documenta, Centar za suocavanje s prosloscu i braniteljsk udruga VeDRA – Veterani Domovinskog rata i antifasisti odrzali su konferenciju za medije
Antifašistička liga Republike Hrvatske osudila je u utorak održavanje okruglog stola "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" u Hrvatskom saboru, ocijenivši da se time sramoti najviše predstavničko tijelo građana i normalizira revizionizam u vezi s ustaškim zločinima.

"Održavanje okruglog stola u prostorijama Sabora, s uvodničarima čija dokazana 'stručnost' jest u falsificiranju broja i bezočnom negiranju ustaških žrtava u logoru Jasenovac, novi je doprinos sramoćenju Hrvatskog sabora“, poručio je predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić u priopćenju.

Liga smatra da je ugled Sabora već narušen podilaženjem predsjednika Sabora i Vlade pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu te "normalizacijom ustaškog pozdrava u Saboru", a održavanje današnjeg skupa vidi kao nastavak tog trenda.

Pusić ističe da organizatori skupa nisu "neinformirani saborski zastupnici koji žele nepristrano informirati javnost o temi Jasenovca", nego "beskrupulozni manipulatori" koji tragediju od prije osam desetljeća koriste za poticanje mržnje i netrpeljivosti.

"Prihvaćanje Sabora da u svojim prostorijama organizira ovakav ‘znanstveni’ skup poražavajuće je za ugled Sabora", navode i dodaje da bi takav skup po "znanstvenosti" bio jednak organiziranju rasprave o ravnoj Zemlji.

Upozoravaju da je održavanje takvih skupova u državnim institucijama opasno za razvoj slobodoumnog i tolerantnog društva.

Okrugli stol organiziraju Kluba zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti na kojem sudjeluju Igor Vukić, diplomirani politolog, Nikola Banić, inžinjer računarstva s FER-a te Slobodan Prosperov Novak, povjesničar književnosti. 

