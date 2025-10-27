Documenta: Prosvjedujemo jer Hrvatski sabor otvara vrata revizionistima

Iz Documente, Centra za suočavanje s prošlošću, poručili su kako je sramotno to što Hrvatski sabor dopušta sudjelovanje na otvorenom stolu Nikoli Baniću, Igoru Vukiću i Slobodanu Prosperov Novaku, "koji godinama umanjuju broj žrtava te negiraju zločine koje su ustaše u Jasenovcu činile".
"Sramotno je što se sutra u Hrvatskom saboru priprema okrugli stol u organizaciji Kluba zastupnika stranaka Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) i Hrvatski suverenisti pod naslovom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca".
Najavljeni su istraživači Nikola Banić i Igor Vukić i povjesničar književnosti Slobodan Prosperov Novak, koji godinama umanjuju broj žrtava te negiraju zločine koje su ustaše u Jasenovcu činile. Da je propitivanje i relativiziranje broja žrtava jedan od ciljeva skupa, jasno su naglasili predstavnici organizatora u izjavama za medije, što smatramo posebno zabrinjavajućim te uvredom za sve žrtve, preživjele i njihove obitelji i potomke.
Na skupu o znanstvenom pristupu trebali bi prije svega govoriti kustosi Spomen područja Jasenovac koji desetljećima rade na istraživanju sudbine žrtava i relevantni povjesničari koji se godinama bave istraživanjem Jasenovca, poput profesora Ive Goldsteina ili profesora Gorana Hutinca.
Smatramo da u zgradi nositelja zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj ne bi smjelo biti mjesta za revizionistička okupljanja. Takvim okruglim stolom, dodatno se doprinosi revizionizmu i rehabilitiranju NDH te ustaša, čime Hrvatski sabor produbljuje i ovako snažnu društvenu polarizaciju.
Kad je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković 2024. godine govorio povodom Međunarodnog dana sjećanja na holokaust, među mjestima-simbolima nečovječnih zločina spomenuo je i Jasenovac, a sada pasivno promatra kako revizionisti koriste časni prostoru Hrvatskog sabora.
Zabrinjava i što zbog održavanja revizionističkog skupa u nije prosvjedovala Javna ustanova Spomen područje Jasenovac koju već gotovo dvije godine vodi vršiteljica dužnosti Sara Lustig.
Pozivamo predstavnike Hrvatskog sabora i JUSP Jasenovac da ustanu protiv zloupotrebe institucije koja predstavlja sve građane i građanke Republike Hrvatske", poručili su iz Documente.
