Kekin: Sablažnjen sam da se tragedija iz Zambije koristi za političke bodove

Glazbenik Mile Kekin gostovao je u Pressingu gdje je najavio svoj novi solo album "Nježno đonom", ali i komentirao aktualna društvena zbivanja.

“Ovaj novi album više komentira društvena zbivanje, nego što je to činio njegov prethodnik. No ima tu i romantike. Uvijek sam volio albume koji pokrivaju cijeli spektar osjećaja”, rekao je Mile Kekin o svome solo albumu.

Otkrio je kako je unutar grupe Hladno Pivo, čiji je on bio pjevač, nestalo kreativne kemije

“Zadnji album nam je izašao 2015. Znači, prošlo je mnogo vremena. Počeli smo se dijeliti u dva tabora oko toga što nam se sviđa, a što ne. Rekli smo da nećemo dopustiti da nam to pokvari 35 godina suradnje. Ja sam bio taj koji je prošle godine u prvom mjesecu pozvao sve na pivu i rekao idemo odraditi oproštajnu turneju za naše fanove”, ispričao je glazbenik, te dodao kako se njima ne može dogoditi ono što se zbilo s Zabranjenim pušenjem.

Jedna od pjesmi na njegovom novom albumu nosi naziv “Pater familias”.

“U nedostatku vizije žele nas vratiti u slavnu prošlost koja zapravo nikad nije postojala. Sumnjičav sam prema mitovima u koje se ne smije dvojiti. Globalni fenomen je da ljudi žele da im ovaj komplicirani digitalni svijet objasni jedan pater familias koji će lupiti šakom u stol”, objasnio je.

Dotakao se i tragičnog slučaja u srpskoj osnovnoj školi.

“Kao i svi roditelji, bio sam van sebe. Znam samo jedno; da za to nisu krive samo video igrice i zapadne vrijednosti. Problem je puno kompleksniji”, kazao je.

Potpuno je šokiran kako su neki političari iskoristili situaciju oko četiri hrvatska para koji su u Zambiji optuženi za pokušaj trgovine djecom. Jedan od tih parova čine i gitarist Hladnog Piva Zoran Subošić sa svojom partnericom.

“Sablažnjen sam i šokiran. Kad sam čuo da su završili u zatvoru, nisam mogao pretpostaviti da će netko staviti pod znak upitnika njihove namjere. To dokazuje da nisam sazdan od materijala da budem političar. Nisam mogao misliti da će netko tu tragediju, ljudsku nesreću, ići iskorisiti da dođe do političkih bodova. To mi ruši sliku svijeta. Kada govorim o Zoranu i njegovoj supruzi Azri, znam da su išli putem kojim su drugi išli prije njih. Dobili su papire, koji su im nakon toga rekli da su krivotvoreni. Ne znam kako su oni mogli provjeriti ispravnost dokumenata iz Zambije i Konga. Zgrozilo me što je neka stranka išla to iskorisiti”, zaključio je Kekin.

