FOTO / Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona

N1 Info
|
24. sij. 2026. 12:13
24.01.2026., Zagreb - Vodstvo Autohtone Hrvatske Stranke Prava okupilo se ispred ulaza stambene zgrade u kojoj zivi Anka Mrak Taritas.
Neva Zganec/PIXSELL

Vodstvo Autohtone hrvatske stranke prava okupilo se ispred ulaza stambene zgrade u kojoj živi Anka Mrak Taritaš.

Prosvjednici su tijekom okupljanja puštali pjesmu Ako ne znaš što je bilo Marka Perkovića Thompsona, a situacija je eskalirala kada su ih, prema pisanju portala zagreb.info, susjedi s vrha zgrade polijevali vodom.

24.01.2026., Zagreb - Vodstvo Autohtone Hrvatske Stranke Prava okupilo se ispred ulaza stambene zgrade u kojoj zivi Anka Mrak Taritas. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
24.01.2026., Zagreb - Vodstvo Autohtone Hrvatske Stranke Prava okupilo se ispred ulaza stambene zgrade u kojoj zivi Anka Mrak Taritas. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Oglasila se Mrak Taritaš

"Legitimno je izražavati svoje nezadovoljstvo djelovanjem nekog političara. Ono što je duboko problematično je huškački narativ kojeg pojedine političke opcije stvaraju, a vladajući samo raspiruju svojom relativizacijom i nedjelovanjem.

U državi u kojoj vlast relativizira ustaštvo, u kojoj saborskoj zastupnici poručuje da si je sama kriva što ima huškače pod prozorom jer previše govori - obični građani na društvenim mrežama imaju snažan vjetar u leđima da u virtualnom prostoru mogu raditi što žele i da govor mržnje i prijetnje prolaze lišo.

Hrabrost je sve veća i na ulici, sve dok netko zaista i ne strada. Ali, niti onda neće biti kriv HDZ - odgovarat će svatko od njih nasilnika, običnih građana i čuditi se kako se neke stvari ipak ne smiju.

Danas će se i pod mojim prozorom oriti razne pjesme (možda i koja reklama), no to apsolutno neće utjecati na moje političko djelovanje i borbu za jednu pristojnu i civiliziranu zemlju. To je samo simptom šireg problema u društvu, od čijeg rješavanja ne smijemo odustati", navela je na Facebooku.

Teme
Anka Mrak Taritaš Autohtona Hrvatska Stranka Prava o Dražen Keleminec Keleminec

