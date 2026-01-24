FOTO / Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona

Vodstvo Autohtone hrvatske stranke prava okupilo se ispred ulaza stambene zgrade u kojoj živi Anka Mrak Taritaš.
Prosvjednici su tijekom okupljanja puštali pjesmu Ako ne znaš što je bilo Marka Perkovića Thompsona, a situacija je eskalirala kada su ih, prema pisanju portala zagreb.info, susjedi s vrha zgrade polijevali vodom.
Neva Zganec/PIXSELLViše
Neva Zganec/PIXSELLViše
Oglasila se Mrak Taritaš
"Legitimno je izražavati svoje nezadovoljstvo djelovanjem nekog političara. Ono što je duboko problematično je huškački narativ kojeg pojedine političke opcije stvaraju, a vladajući samo raspiruju svojom relativizacijom i nedjelovanjem.
U državi u kojoj vlast relativizira ustaštvo, u kojoj saborskoj zastupnici poručuje da si je sama kriva što ima huškače pod prozorom jer previše govori - obični građani na društvenim mrežama imaju snažan vjetar u leđima da u virtualnom prostoru mogu raditi što žele i da govor mržnje i prijetnje prolaze lišo.
Hrabrost je sve veća i na ulici, sve dok netko zaista i ne strada. Ali, niti onda neće biti kriv HDZ - odgovarat će svatko od njih nasilnika, običnih građana i čuditi se kako se neke stvari ipak ne smiju.
Danas će se i pod mojim prozorom oriti razne pjesme (možda i koja reklama), no to apsolutno neće utjecati na moje političko djelovanje i borbu za jednu pristojnu i civiliziranu zemlju. To je samo simptom šireg problema u društvu, od čijeg rješavanja ne smijemo odustati", navela je na Facebooku.
