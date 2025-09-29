Klauški: Ekstremna desnica regrutira mlade ljude, kao što su komunisti radili s pionirima

"Temeljna razlika između liberalne i konzervativne ideje je u tome što liberalna ideja dopušta slobodu svima: konzervativci, čak i radikalna desnica imaju pravo na mišljenje i mjesto u društvu. Dok su u konzervativnoj ideji izbačeni svih koji nisu uz tu dominantnu ideju. To se trenutačno zove 'ljubav prema obitelji i domovini', to se prodaje kroz ljubav, ali se manifestira kroz mržnju prema svima koji se ne uklapaju u taj dominantni narativ. Kakvi su to domoljubi, svi građani Hrvatske ili samo Hrvati? Kao što je Ruža Tomašić rekla da je Hrvatska samo za Hrvate, svi ostali su samo gosti."