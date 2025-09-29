Porast nasilja
Klauški: Ekstremna desnica regrutira mlade ljude, kao što su komunisti radili s pionirima
Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Tomislav Klauški, novinar i kolumnist portala 24sata. Razgovarali su o temeljnim razlikama između liberalnih i konzervativnih ideologija, rastućem nasilju u Hrvatskoj, ali i šire te zanimljivoj sponi između Charlieja Kirka i Marka Perkovića Thompsona.
Nasilje je u porastu, kako vršnjačko, maloljetničko, tako i obiteljsko, individualno, ideološko. Tomislav Klauški analizirao je uvjete nasilja u širem socio-ekonomskom kontekstu, mehanizme njegovog širenja i kako se instrumentalizira u svrhu određenih političkih ambicija.
"Nasilje u bilo kojem aspektu je dokaz zapuštenosti društva i institucija", kaže Klauški. "Roditelji u Dubravi govorili su da ti maloljetnici dolaze iz zapuštenih obitelji. To se onda prelijeva. Kroz nogometni huliganizam, u kojemu pretežno sudjeluju mlađi ljudi, kroz društvene mreže, gdje se samo traže određene skupine društva nad kojima bi se vršilo nasilje. Imali smo primjere u kojima su se bande fizički obračunavale s gay populacijom, sa stranim radnicima, s bilo kojom skupinom društva koja se tada smatra nepoćudnom."
"To je nekakva vertikala: od politike, medija, društvenih mreža, do mladih ljudi, sustava obrazovanja. Mržnja počinje u Hrvatskom saboru i spušta se do najnižih razina. Ekstremna desnica regrutira mlade ljude da im budu sljedbenici, kao što su komunisti radili s pionirima. U posljednjih 30 godina, u prvom redu kroz vjeronauk, mladi ljudi se pripremaju da budu vjernici, a s njima dolaze poruke od biskupa kako bi se morali ponašati..."
"Ta cijela vertikala oblikuje mlade ljude...
Charlie Kirk je ulazio na sveučilišta, želio je u ime desnice činiti ono s čim se desnica mučila: sveučilišta su bila 'leglo' liberalnih i demokratskih ideja. Debate su išle prema tome da se kontrira tome i da se regrutiraju mladi konzervativci."
Klauški dalje opisuje na koji način funkcioniraju i političke poruke MP Thompsona.
"Thompson je upravo mladim ljudima na Hipodromu slao poruke: budite budni, preuzmite Hrvatsku. Ta mobilizacija mladih ljudi dugoročna je kampanja desnice, koja će za 20 ili 30 godina dovesti do toga da ćemo imati generacije odrasle u tom duhu. To je univerzalna kampanja desnice."
"Mladi su danas uglavnom na društvenim mrežama, a te mreže su u vlasništvu nekolicine najmoćnijih ljudi na svijetu. Ti ljudi većinom slijede jednu ideologiju: pripremaju mlade mozgove, upiru prstom i šire mržnju."
Međutim, Klauški napominje kako postoji ključna razlika između "lijevih" i "desnih" političkih ideja.
"Temeljna razlika između liberalne i konzervativne ideje je u tome što liberalna ideja dopušta slobodu svima: konzervativci, čak i radikalna desnica imaju pravo na mišljenje i mjesto u društvu. Dok su u konzervativnoj ideji izbačeni svih koji nisu uz tu dominantnu ideju. To se trenutačno zove 'ljubav prema obitelji i domovini', to se prodaje kroz ljubav, ali se manifestira kroz mržnju prema svima koji se ne uklapaju u taj dominantni narativ. Kakvi su to domoljubi, svi građani Hrvatske ili samo Hrvati? Kao što je Ruža Tomašić rekla da je Hrvatska samo za Hrvate, svi ostali su samo gosti."
"Desna, konzervativna ideja traži protivnike među svima koji iskaču iz kalupa. To ide prema kontroli društva. Moraju li mediji šutjeti, novinari, književnici? To je izvor društvenih sukoba, to čini Donald Trump, to je ono što je započeo Vladimir Putin, a to je pogubno za liberalnu demokraciju."
Kako, u tom kontekstu, objasniti retoriku i politiku Andreja Plenkovića? Klauški tvrdi da se i jedno i drugo može objasniti - oportunizmom.
"Plenković zatvara krug. On je na prve izbore išao sa Zlatkom Hasanbegovićem i Brunom Esih, onda se priklonio ideji okretanja HDZ-a prema centru. A sada kada je došao u situaciju da ovisi o desnici, on se priklonio desnici. To je oportunizam, cinizam. Deset godina se predstavljao žrtvom radikalne desnice, a sada odjednom, kada je 'ušao u krevet' s tom desnicom, postao je žrtva histerične ljevice. On je vidio 500.000 ljudi na Hipodromu i pomislio: bolje da sam s njima, nego protiv njih", kaže Klauški.
