Klauški: Da ne ispadne da Jandrokoviću Plenković dijeli naloge, on je zadržao mali komadić autonomije oko ZDS-a

"Trebalo bi provjeriti je li to rukopis Andreja Plenkovića kao dio frakcijskih obračuna, da sad, nakon što se Plenković rugao Miljenku Jergoviću, koji ga je za prvi grafit optužio da su on i Božinović pisali grafite, mogli bi se šaliti pa reći da je ovo sad Plenkovićev grafit – ako ide protiv Anušića. Ne znamo logiku iza toga, s obzirom na to da je Anušić učinio sve da se svidi jednom dijelu svoje biračke populacije s odlaskom na Thompsona i izjavama da je Thompson naš lučonoša, koji bi europsku i kršćansku Hrvatsku trebao voditi u budućnosti, te da je on vikao Za dom spremni, na tom koncertu.”, objašnjava Klauški.