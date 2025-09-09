SPORNI POKLIČ
Klauški: Da ne ispadne da Jandrokoviću Plenković dijeli naloge, on je zadržao mali komadić autonomije oko ZDS-a
Kolumnist 24sata Tomislav Klauški gostovao je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarao o novom, uvredljivom grafitu u Splitu, pozdravu "Za dom spremni" u Saboru, dvije vanjske politike koje vode Vlada i predsjednik.
"Trebalo bi provjeriti je li to rukopis Andreja Plenkovića kao dio frakcijskih obračuna, da sad, nakon što se Plenković rugao Miljenku Jergoviću, koji ga je za prvi grafit optužio da su on i Božinović pisali grafite, mogli bi se šaliti pa reći da je ovo sad Plenkovićev grafit – ako ide protiv Anušića. Ne znamo logiku iza toga, s obzirom na to da je Anušić učinio sve da se svidi jednom dijelu svoje biračke populacije s odlaskom na Thompsona i izjavama da je Thompson naš lučonoša, koji bi europsku i kršćansku Hrvatsku trebao voditi u budućnosti, te da je on vikao Za dom spremni, na tom koncertu.”, objašnjava Klauški.
"Plenković je tamo gdje treba biti, s desnicom koja mu nije opozicija i triput poraženom ljevicom, koja gubi snagu i utjecaj, a je li Hrvatska tamo gdje treba biti – s jedne strane da, s druge ne. S jedne strane podržava Ukrajinu, žrtvu ruske agresije, ali što se tiče Gaze i Izraela Zoran Milanović je zauzeo suprotnu poziciju u odnosu na Vladu, da treba podržati Palestinu i osuditi Izrael, dok je Andrej Plenković još uvijek naklonjen Izraelu. Smatraju tu zemlju strateškim partnerom i nekim tko bi trebao biti u bliskim vezama s Hrvatskom."
Što se tiče odnosa prema ZDS-u Klauški kaže da "kako će se ZDS tretirati u Saboru je pitanje za našeg stručnjaka Gordana Jandrokovića koji je očito od Plenkovića preuzeo radare za prepoznavanje u kojem kontekstu se izgovara ZDS. I oni koji su uveli taj pozdrav u Domovinski rat su to radili zbog reminiscencije na NDH i na ustaše.
Cijeli HOS je formiran po uzoru na NDH i ustaške postrojbe što znači da stavljanje ZDS-a u kontekst Domovinskog rada ima reminiscencije na ustaški režim, a za taj režim znamo kakav je odnos ima prema političkim protivnicima, nacionalnim manjinama, Srbima. U kojem kontekstu će Gordan Jandroković ocjenjivati da li je nešto prikladno ili ne...on je nakon Thompsonovog koncerta dao potpunu slobodu da ljudi govore ZDS u Saboru. A sad da ne ispadne da mu Andrej Plenković dijeli naloge, on je sad sebi zadržao komadić autonomije u kojem će ocjenjivati kontekst."
