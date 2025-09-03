Klub SDP-a traži povećanje satnice pomoćnicima u nastavi. Evo i koliko

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić u srijedu je izvijestio kako je Klub gradskih zastupnika SDP-a uputio inicijativu gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću da u rebalansu gradskog proračuna za pomoćnike u nastavi osigura iznos za povećanje satnice za 10 posto.
"Oko 1600 ljudi prima plaću iz gradskog proračuna, a rebalansom im nije povećavana plaća. Zbog toga je Klub SDP-a predložio gradonačelniku amandman, koji će vjerujem podnijeti, da se od ovog mjeseca satnica pomoćnika u nastavi s 8,25 eura bruto poveća na 9,08 eura bruto", istaknuo je na konferenciji za novinare Matej Mišić.
Konferencija je održana uoči sjednice Gradske skupštine koja će se održati 11. rujna, a glavne točke dnevnog reda bit će rebalans gradskog proračuna te izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP).
Mišić je istaknuo da je za povećanje satnica pomoćnicima u nastavi potrebno izdvojiti 500.000 eura do kraja godine i onda, kada bi ta satnica ostala, potrebno bi bilo u proračunu za 2026. izdvojiti milijun i pol eura.
Podsjetio je da se u Tomaševićevom prijedlogu rebalansa proračuna povećavaju sredstva za oko pet posto, za oko 145 milijuna eura, a najveći dio tih sredstava je preneseni višak od prošlih godina i kao što je gradonačelnik najavio većina sredstava ide za povećanje plaća u gradskoj upravi, trgovačkim društvima i ostalima kojima se isplaćuju plaće iz gradskog proračuna. Rekao je i da se povećavaju subvencije trgovačkim društvima - Zagrebačkom holdingu, ZET-u i ostalima, a to je, kaže važno kako se teret povećanih cijena ne bi prelio na građane.
Mišić je podsjetio da je zatražio smanjenje svog koeficijenta, njegov koeficijent sada će biti na razini zamjenika gradonačelnika.
Vezano za kapitalne investicije, Mišić kaže kako je najvažnije da idu dalje. U kapitalne investicije u 2025. bilo je planirano 335 milijuna eura, ali zbog dinamike radova plan je da se realizira 290,5 milijuna eura.
Upozorio je da se za izgradnju Osnovne škole Blato opet smanjuju sredstva. Također je rekao da se počelo s projektom izgradnje dvorane za tjelesni u Osnovnoj školi Odra, jedinoj osnovnoj školi u Zagrebu koja je još nema.
Upozorio je i da Kašina još uvijek nije priključena na gradski vodovod te najavio da će inzistirati da svi građani Zagreba koji plaćaju jednaki porez moraju imaju priključak za vodu, a rebalansom se ta stavka smanjuje za dva milijuna eura.
Međutim, pohvalio je da se po ovom rebalansu u kapitalne investicije ulaže osam puta više nego što je to bilo 2021.
