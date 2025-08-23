SDP-ovi ratni veterani oglasili su se o otkazanoj predstavi u Benkovcu

SDP je objavio priopćenje kojim je reagirao na događaje u Benkovcu, gdje je skupina branitelja prekinula predstavu "Nosi se".
SDP-ov Savjet za ratne veterane najoštrije osuđuje nasilno prekidanje festivala “Nosi se” u Benkovcu, uz fizičke prijetnje organizatorici i fašističke povike “Za dom spremni”. Benkovački festival posvećen promociji nenasilja i solidarnosti dobio je podršku Ministarstva kulture, dok Ministarstvo branitelja i HDZ-ov ministar Medved o nasilju – šute. Riječ je o očiglednom licemjerju HDZ-ove vlasti: dok jedna institucija potpisuje podršku kulturi mira i solidarnosti, druga prešutno tolerira njezino nasilno gušenje, stoji u priopćenju, koje prenosimo u nastavku.
"Pritom se moramo i upitati – kome smeta nenasilje i zajedništvo koje promovira ovaj festival? Posljednjih mjeseci u Hrvatskoj svjedočimo radikalizaciji diskursa o Domovinskom ratu, podržanoj od strane državnog vrha, koji legitimira napade na one koji u Hrvatskoj promiču mir, solidarnost, zajedništvo i nenasilje. Šutnja vlasti dovela je hrvatsko društvo do točke usijanja: atmosfera podjela i nasilja prelila se čak i u Hrvatski sabor, gdje smo svjedočili izgovaranju ustaškog pozdrava bez sankcija, što se prelilo u javni prostor, uključujući i Benkovac. Nastavi li državni vrh šutjeti, toga će neupitno biti još.
SDP će uvijek stajati uz građane koji grade društvo dijaloga, a ne mržnje i podjela, ali i uz našu hrabru braniteljsku populaciju koja, u suštini, ne podržava ovakve izdvojene incidente, a čiji se glas ne čuje zbog buke radikalnijih grupa. Od državnog vrha i Ministarstva branitelja očekujemo reakciju na ovaj nemili događaj, jer sve drugo značilo bi njihovu podršku podjelama i nasilju u Hrvatskoj."
Priopćenje je potpisao Vinko Kovačić, pukovnik u miru i predsjednik Savjeta za ratne veterane SDP-a Hrvatske.
