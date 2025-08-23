SDP-ovi ratni veterani oglasili su se o otkazanoj predstavi u Benkovcu

"Pritom se moramo i upitati – kome smeta nenasilje i zajedništvo koje promovira ovaj festival? Posljednjih mjeseci u Hrvatskoj svjedočimo radikalizaciji diskursa o Domovinskom ratu, podržanoj od strane državnog vrha, koji legitimira napade na one koji u Hrvatskoj promiču mir, solidarnost, zajedništvo i nenasilje. Šutnja vlasti dovela je hrvatsko društvo do točke usijanja: atmosfera podjela i nasilja prelila se čak i u Hrvatski sabor, gdje smo svjedočili izgovaranju ustaškog pozdrava bez sankcija, što se prelilo u javni prostor, uključujući i Benkovac. Nastavi li državni vrh šutjeti, toga će neupitno biti još.