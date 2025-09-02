Grad Zagreb preporučio osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela

Grad Zagreb izdao je preporuku zagrebačkim osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela, kazala je u utorak zamjenica gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec izrazivši nadu da će škole tu preporuku i prihvatiti.
U Zagrebu je već veći broj škola samoinicijativno kućnim redom zabranilo korištenje mobitela djeci, uz propisane iznimke i sankcije, a sada ide preporuka za sve i nadamo se da će škole u velikoj mjeri to prihvatiti, poručila je zamjenica gradonačelnika na konferenciji za novinare.
Dodala je kako je to pripremano kroz proteklu školsku godinu, anketirane škole i aktivirano gradsko Povjerenstvo za prevenciju ovisnosti koje je dalo stručnu preporuku.
Korištenje mobitela i pametnih telefona od strane djece ima niz negativnih posljedica, na mentalno zdravlje, spavanje, koncentraciju, obiteljske odnose, izloženost online nasilju , što su pokazala brojna istraživanja, te je veći broj zemalja pokrenuo različite inicijative oko ograničavanja ili zabrane korištenja mobitela u školama, rekla je Danijela Dolenec.
„Prilično smo sigurni da je ovo jedan dobar korak, on sigurno sam po sebi ne rješava pitanja korištenja društvenih mreža u premladoj dobi i pitanja mentalnog zdravlja kod djece zbog velike količine vremena koje provode online, ali je korak u dobrom smjeru”, poručila je.
Dolenec je napomenula i kako je istraživanje Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu iz 2022. godine pokazalo da više od 85 posto nastavnika podržava zabranu korištenja mobitela u školama, kao i većina djece do petog razreda.
