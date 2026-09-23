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Zbog krivotvorenih dokumenata

"Knez Trpimir" završio u zatvoru, a njegov maloljetni brat "Kralj Ladislav" smješten u dom

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Hina
|
23. ruj. 2026. 08:29
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Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu u istražni je zatvor poslao državljanina Afganistana dok je njegov maloljetni brat završio u domu, nakon što su otkriveni u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koji su glasili na imena Knez Trpimir i Kralj Ladislav.

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Njihove osobne iskaznice odmah su bile sumnjive zaposlenicima splitske zračne luke, a nakon provjere se ispostavilo da je sumnja bila opravdana. Starijem Afganistancu ime nije Knez Trpimir kao što mu se ni maloljetni brat ne zove Kralj Ladislav. 

U zračnoj luci su uhićeni, a nakon što je nad njima obavljeno kriminalističko istraživanje stariji je odveden pred istražnog suca koji mu je zbog mogućnosti bijega izrekao istražni zatvor, dok je njegov mlađi brat smješten u Dom za odgoj djece i mladeži na Brdima.

Utvrđeno je kako su mladim Afganistancima osobne iskaznice s krivotvorenim imenima isporučene u Ateni te da su iz Grčke stigli u Hrvatsku, a cilj im je bio otići dalje za Njemačku.

Teme
afganistanci knez trpimir kralj ladislav krivotvorenje dokumenata

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