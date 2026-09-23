Podnar nezadovoljan planom sanacije: "Očito je da smo mi ekskluzivna lokacija za odlaganje otpada"

Na pitanje kako Gospićani reagiraju na poteze Vlade, Podnar kaže: "Građani su još od prije godinu i pol razočarani. Kulminiralo je javnom objavom da je sve trajno zagađeno. Gospićani su zabrinuti. Mi bismo trebali biti manje zabrinuti od stanovnika Otočca, Senja, otoka poput Raba i Paga, njima je to sve riskantnije jer sve ide nizvondno. Oni bi se trebali jako zabrinuti. Mi možemo upozoravati i razvijati svijest. Mi smo ovdje najrazočaraniji i u sustav i u institucije. Nije nam lako. S obzirom na to kako će se situacija razvijati, mislim da to nezadovoljstvo neće proći", upozorava dodajući da ne vidi nikakav drugi alat osim toga da građani svoje nezadovoljstvo pokažu na izborima.