otpad u gospiću
Podnar nezadovoljan planom sanacije: "Očito je da smo mi ekskluzivna lokacija za odlaganje otpada"
Mihael Podnar iz Inicijative "Spasimo Gospić" komentirao je u Novom danu kod Hanan Nanić predstavljanje plana sanacije otpada u Gospiću.
Vlada je, podsjetimo, u utorak predstavila plan sanacije otpada u Gospiću.
Podnar kaže kako su članovi Inicijative bili na predstavljanju plana i da ništa novo nije rečeno. "Opet se u drugi, stoti, nikakav plan stavlja odlagalište Rakitovac. Uvijek se taj Rakitovac zanemaruje. Kad su pitali za njega, ministrica je odgovorila da ne postoje zakoni, da nije u njihovoj ingerenciji jer je pod ingerencijom Grada. Oni bi to mogli ako bi se zakon mijenjao, a o mijenjanju zakona nema ni riječi. Umjesto da požure s tim novim zakonima i riješe istodobno i PPK Velebit i odlagalište Rakitovac", govori Podnar.
On upozorava na analize vode iz bunara u gospićkim naseljima i smatra da rezultati jasno pokazuju da je "čisti dokaz da je to već ušlo u tlo, naravno nizvodno".
"Oni su konkretno jako smotani po tom pitanju", govori.
Na pitanje kako Gospićani reagiraju na poteze Vlade, Podnar kaže: "Građani su još od prije godinu i pol razočarani. Kulminiralo je javnom objavom da je sve trajno zagađeno. Gospićani su zabrinuti. Mi bismo trebali biti manje zabrinuti od stanovnika Otočca, Senja, otoka poput Raba i Paga, njima je to sve riskantnije jer sve ide nizvondno. Oni bi se trebali jako zabrinuti. Mi možemo upozoravati i razvijati svijest. Mi smo ovdje najrazočaraniji i u sustav i u institucije. Nije nam lako. S obzirom na to kako će se situacija razvijati, mislim da to nezadovoljstvo neće proći", upozorava dodajući da ne vidi nikakav drugi alat osim toga da građani svoje nezadovoljstvo pokažu na izborima.
"Gradani mogu samo gledati kako sustav krahira, on je već krahirao", jasan je. Dodaje i da je jasna nekompetentnost i nesposobnost da se uhvati u koštac s tim problemima.
Odlagalište Rakitovac stari problem
Navodi da je ministrici osobno dao papire stare 30-ak godina o odlagalištu Rakitovac, geohidrološka istraživanja koja potječu još iz 1976. kojima je već tada utvrđeno da to područje nije za odlagalište.
"Sad je to dodatno zapapreno opasnim otpadom i konstantnim zakopavanjem. To je naše "sveto brdo" naraslo troduplo otkad su došli šinceki i počeo taj organizirani ekokriminal u Gospiću. Jel nas došlo dodatnih 30 tisuća ljudi pa je to naraslo? Ne. Tu je 20 tona azbesta s Titovog Galeba iz Rijeke. Očito je da smo mi ekskluzivna lokacija za odlaganje otpada, ne samo iz trećih zemalja nego i iz Hrvatske", govori.
"Neka nađu novac, nek' se naplate od šinceka, mikulića, ne znam koga. a ne da građani plaćaju, građani to nisu zaslužili. Jasno je da to trebaju plaćati kriminalci koji su za to krivi. A vidimo da se nije ništa pokrenulo po pitanju sudskog progona osoba koje su za ovo krive. Našu je državu zarobilo to podzemlje. I EU je sličan, ispreplaten tom interesnom hobotnicom, korupcijom. Vidjet ćemo hoće li nešto biti od tih inicijativa. Još se dodatno umanjuje problem time da ima sličnih stvari i u drugim mjestima", kaže.
Podnar kaže da nam Beč očito nije uzor, a trebao biti biti. "Oni imaju spalionicu u centru grada", navodi.
Prekrivanje, smatra Podnar, nije pametna ideja. "Kratki smo s vremenom. Ako je to već ušlo u tlo, ne preostaje ništa osim monitoringa vode, što isto nije dobiveno. Imamo problem i u Njemačkoj sa sličnim problemima, te trajne kemikalije su ostale. Monitoring i nema druge. Ako se dogodila katastrofa, dogodila se, nema dalje", govori.
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