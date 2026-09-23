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OPĆA SKUPŠTINA UN-A

VIDEO / Macron oštro prozvao Trumpa, u žestokom govoru udarao rukom o govornicu

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N1 Info
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23. ruj. 2026. 08:36
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macron u un-u
Reuters / UNTV

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u utorak je u svom posljednjem govoru pred Općom skupštinom UN-a oštro prozvao američkog predsjednika Donalda Trumpa.

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Francuz je jasno rekao kako Trump nije okončao rat u Gazi te žustro pitao treba li svijet samo promatrati spektakl koji bi trebao sve osramotiti dok je udarao rukom o govornicu.

Prije njega Skupštini se obratio sam Donald Trump, čiji je govor dao potpuno drugačiju verziju događaja u Gazi. Američki predsjednik poručio da je rat završen, da su svi taoci vraćeni kućama te je zahvalio zbog podrške koju je Vijeće sigurnosti pružilo njegovom planu od 20 točaka za Gazu.

Macron se nije zaustavio na tome da prozove Trumpa. Upozorio je na događanja na Zapadnoj obali rekavši da potkopavanjem sigurnosti susjeda slabi sigurnost i samog Izraela. Francuska je, podsjetimo, prošle godine priznala Palestinu, a Macron je u utorak s govornice u New Yorku situaciju opisao kao "globalni izbor između zakona dzungle i civiliziranom međunarodnog društva".

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