VIDEO / Macron oštro prozvao Trumpa, u žestokom govoru udarao rukom o govornicu

Macron se nije zaustavio na tome da prozove Trumpa. Upozorio je na događanja na Zapadnoj obali rekavši da potkopavanjem sigurnosti susjeda slabi sigurnost i samog Izraela. Francuska je, podsjetimo, prošle godine priznala Palestinu, a Macron je u utorak s govornice u New Yorku situaciju opisao kao "globalni izbor između zakona dzungle i civiliziranom međunarodnog društva".