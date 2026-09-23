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Incident u Washingtonu

VIDEO / Bivša Trumpova suradnica otkrila kako se ponašao: "Bio je poput lava u kavezu"

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N1info
|
23. ruj. 2026. 08:59
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reuters
Evan Vucci/REUTERS

Nakon pucnjave na večeri Udruge dopisnika Bijele kuće u travnju, bivša glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt opisala je reakciju američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovo inzistiranje da se vrati u dvoranu.

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Leavitt je u emisiji Fox Newsa "Hang Out with Sean Hannity" govorila o Trumpovu ponašanju nakon incidenta, tijekom kojeg su odjeknuli pucnji. Kazala je da je predsjednik, unatoč tome što je upravo izbjegao navodni pokušaj atentata, želio ponovno ući u dvoranu.

"Bio je poput lava u kavezu iza pozornice, samo je urlao da želi izaći, u smislu: "Moramo se vratiti tamo". A ja sjedim ondje i mislim: "Ne znam želim li se vratiti tamo"", ispričala je Leavitt.

"Bio je spreman čekati satima..."

Dodala je da je Trump bio spreman satima čekati kako bi se događaj nastavio. "Doista je postavljao teška pitanja svom osiguranju, poput: "Zašto ne mogu ići? Čekat ću cijelu noć. Nije me briga ako je tri ujutro, pokrenite događaj"", kazala je.

Bivša glasnogovornica Bijele kuće rekla je i da su dužnosnici u međuvremenu počeli pripremati nastavak večere, dok je Trump želio što prije izaći pred javnost.

"Želio je nešto reći, a najbolji način da to učini bio je u prostoriji za brifinge. I to smo učinili", rekla je Leavitt.

Incident se dogodio u hotelu Washington Hilton, ubrzo nakon početka večere. Naoružani napadač, kasnije identificiran kao Cole Allen iz Torrancea u Kaliforniji, navodno je ušao u hotel naoružan.

Pripadnici Tajne službe brzo su Trumpa i potpredsjednika JD-a Vancea izveli iz dvorane, dok su se gosti skrivali ispod stolova.

Teme
bijela kuća donald trump incident bijela kuća karoline leavitt

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