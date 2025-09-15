Kod Koprivnice će se obrađivati otpad iz četiri županije: "Građani ne trebaju strahovati od smrada"

Sreća je u nesreći, kaže, što projekt Piškornica debelo kasni s realizacijom tako da je omogućen najpovoljniji ishod za građane. Jer, da ga se realiziralo po Nacionalnom programu gospodarenja otpadom iz 2007. godine, danas bi postrojenje bilo gotovo identično Kaštjunu i Marinšćini, koji su bazirani na tehnologiji kakvu imaju Grčka i Italija.