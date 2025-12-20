Kod Siska teško ozlijeđen muškarac u požaru uzrokovanim neugašenim opuškom

Na mjestu događaja obavljen je očevid u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja kojim je utvrđeno da je do požara došlo uslijed zapaljena kutne garniture žarom cigarete ili opušaka kojom prilikom se požar proširio na ostatak gorivog materijala, poručili su iz PU sisačko-moslovačke.