Kod Siska teško ozlijeđen muškarac u požaru uzrokovanim neugašenim opuškom

Jutros oko 4.20 sati, u mjestu Gornje Komarevo na sisačkom području, došlo je do požara u kući u kojem je 57-godišnjak teže ozlijeđen.
Na mjestu događaja obavljen je očevid u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja kojim je utvrđeno da je do požara došlo uslijed zapaljena kutne garniture žarom cigarete ili opušaka kojom prilikom se požar proširio na ostatak gorivog materijala, poručili su iz PU sisačko-moslovačke.
Muškarac je prevezen u sisačku Opću bolnicu gdje je utvrđeno da je pod utjecajem alkohola te su mu okvalificirane teške tjelesne ozljede opasne za život, dodaju iz sisačke policije.
