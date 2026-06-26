Kreće stroga kontrola taksi cijena: Stižu posebne tablice i stroži nadzor aplikacija

“Većina taksista radi pošteno svoj posao i profesionalno, ali ima neodgovornih pojedinaca, koji nanose štetu putnicima državi i naravno i onima koji pošteno rade svoj posao. (...) Imali smo situaciju da čovjek uđe u taksi a izađe s računom koji je više struki veći od onoga što je realno očekivano i što je pošteno”, rekao je Butković novinarima nakon sjednice Vlade.