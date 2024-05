Krk pod vodom, automobili potopljeni: “Ovo je prestrašno”

Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL, Ilustracija

Vremenska prognoza za petak nije obećavajuća. Kiša česta, gdjegod i obilna, uz grmljavinu, lokalno i nevrijeme, tuču, a na Jadranu i umjereno i jako jugo.

Najavljeno nevrijeme u dijelove zemlje već je i stiglo. Na otoku Krku kiša je izazvala prave probleme, javlja 24 sata.

U noći na petak kišaje potopila dijelove mjesta Krk pa je tako poplavljena robna kuća i trgovina Krk, ali i nekolicina drugih objekata. Upravo traje ispumpavanje vode iz poplavljenih objekata.

“Poplavilo je i polje “Kimpi”. Ovdje Krčani uzgajaju svoje voće i povrće koje je sada većinom pod vodom a ni sa autom nije moguće proći. Tu se nalazi cesta koja spaja Krk sa selima Salatići i Vrh”, prenosi 24 sata.

“Ceste su poplavljene, a kako sam čula od mještana moguće da su i kuće koje su niže. U bujici su zaglavila dva automobila i ne može im se prići. Poplavljen je i trgovački centar. Sada je kiša stala, ali noćas je bilo užasno”, prepričala je jedna žena situaciju u mjestu Salatić. Mjestu se, prema njenim riječima, uopće ne može prići.

Nije bolje ni u Punatu, u kojemu je more promijenilo boju.

Vremenska prognoza

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenjivo oblačno, većinom uz povremenu kišu, mjestimice i grmljavinu. Moguće je i olujno nevrijeme s tučom. Najniža temperatura od 14 do 16 °C, a najviša, uz slab do umjeren jugoistočnjak, oko 25 °C.

Cijela Hrvatska pod meteoalarmom, dijelovima zemlje prijeti olujno nevrijeme s tučom

I u središnjoj Hrvatskoj jutro toplije od nego u četvrtak, ali danju manje toplo jer će prevladavati oblačno, gotovo posvuda uz povremenu kišu, pa i obilnije pljuskove s grmljavinom, gdjegod vjerojatno i prolazno jakim vjetrom i tučom.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj još nestabilnije, uz čak narančasto upozorenje – drugog stupnja od moguća 3 – za često obilne pljuskove s grmljavinom, lokalno i nevrijeme, uz koje su moguće i bujične poplave. Temperatura zraka ujutro od 12 do 15 °C, uz more i do 18 °C, a poslijepodne 20 do 23 °C, u gorju malo niža.