Piletić najavio da štrajk neće biti plaćen. Kroflin: Nema bolje motivacije!

Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak gdje je komentirao neuspjeli dogovor sindikata s Vladom i nadolazeći štrajk.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike mladih Marin Piletić poručio je jučer kako eventualni štrajk koji su najavila tri školska sindikata neće biti plaćen, a Kroflin poručuje da će ljude to još dodatno motivirati.

“Nema bolje motivacije i nema bolje najave za štrajk. Pozdravljam sve što su Piletić i Fuchs jučer izjavljivali. Samo tako. To je puno lakše reći nego provesti i to je standardni folklor. Svaki puta kad ulazimo u štrajk, to je uobičajena situacija. To ljude dodatno homogenizira, a s druge strane i dodatno radikalizira”, poručio je Kroflin.

Što kažu članovi na najave da štrajk neće biti plaćen?

“Naši članovi jako dobro znaju koja je njihova pozicija. Nema statističkog podatka u ovoj zemlji koji može pokazati da je naš sustav prošao komparativno dobro u odnosu na druge dijelove javnih i državnih službi. Ako uđete još detaljnije na pitanje konkretnih radnih mjesta, onda tek vidite koliko je uredba o koeficijentima loša po učitelje nastavnike, profesore, znastvenike”, kaže Kroflin.

Kroflin tvrdi da su htjeli pod svaku cijenu izbjeći štrajk i da su se nadali da će postići dogovor.

“U mirenje smo ušli zaista u dobroj vjeri. Ovo što govori Piletić nije točno – nismo povećavali zahtjeve u mirenju, ušli smo s relativno jasnom slikom u mirenje. Oni su radili i uvjetovali dogovor s njihove strane. Mi smo zapravo bili vrlo racionalni i vrlo razumni. Htjeli smo postići dogovor za stolom i prevenirati štrajk. Sad kad druga strana nije pokazala minimum spremnosti da se ide prema dogovoru, a taj minimum znači da mora biti povećanja plaća, da se mora naša pozicija u obrazovanju i znanosti iznivelirati s drugim dijelovima javnih i državnih službi, sad žele naše članove, sve koji žele mijenjati svoju poziciju, kažnjavati”, rekao je Kroflin.

