Kupci, oprez! Državni inspektorat povlači ovaj čaj

Državni inspektorat RH opozvao je bjelovarski Čaj plućnjak u listu, od 50 grama, zbog povećane količine pirolizidinskih alkaloida u proizvodu, priopćili su u petak iz Centra za sigurnost hrane Hrvatske agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Čaj plućnjak proizvodi i stavlja na tržište Travar M.B. d.o.o. iz Bjelovara.

Opoziv se odnosi isključivo na čaj plućnjak LOT broja 01316, najbolje upotrijebiti do: 31.srpnja 2027.

Potrošačima se savjetuje da ne konzumiraju proizvod koji nosi navedene oznake te ga mogu vratiti na prodajno mjesto, stoji u priopćenju.

Kako se dodaje, proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani.