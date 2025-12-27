VIDEO / Jake eksplozije odjekuju Kijevom: "Neprijatelj napada glavni grad!"

U noći s petka na subotu u Kijevu se čulo nekoliko serija glasnih eksplozija, izvijestio je novinar AFP-a, nakon što su vlasti upozorile da je Ukrajina pod prijetnjom ruskih projektila.
Dok se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sprema otputovati na Floridu kako bi se u nedjelju sastao s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, cijeli ukrajinski teritorij bio je pod uzbunom na zračni napad malo nakon 2:00 ujutro po lokalnom vremenu, prema karti koju su objavile vlasti.
Ukrajinske zračne snage izvijestile su na svojim društvenim mrežama o kretanju dronova i projektila iznad nekoliko ukrajinskih regija, uključujući glavni grad.
Novinar AFP-a čuo je glasne eksplozije oko 1:30 ujutro i ponovno pola sata kasnije.
"Eksplozije u glavnom gradu. Protuzračna obrana je u akciji. Ostanite u skloništima!" napisao je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu.
"Molimo vas, ostanite u skloništima! Neprijatelj napada glavni grad", izjavio je Timur Tkačenko, načelnik vojne uprave u Kijevu.
Više od četiri godine nakon što je Rusija pokrenula svoju veliku ofenzivu, razgovori usmjereni na rješavanje sukoba ubrzali su se posljednjih tjedana, nakon predstavljanja plana Donalda Trumpa.
Čelnici Ukrajine i Europske unije isprva su plan smatrali previše povoljnim za Moskvu, dok je Zelenski ovog tjedna predstavio revidiranu verziju. Ona poziva na zamrzavanje trenutačnog stanja na bojišnici i ne nudi trenutno rješenje za ruske teritorijalne pretenzije, koje pokrivaju više od 19% Ukrajine.
