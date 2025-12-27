Oglas

ZRAČNI NAPADI

VIDEO / Jake eksplozije odjekuju Kijevom: "Neprijatelj napada glavni grad!"

author
Hina
|
27. pro. 2025. 07:09
Kyiv
Gleb Garanich / REUTERS

U noći s petka na subotu u Kijevu se čulo nekoliko serija glasnih eksplozija, izvijestio je novinar AFP-a, nakon što su vlasti upozorile da je Ukrajina pod prijetnjom ruskih projektila.

Oglas

Dok se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sprema otputovati na Floridu kako bi se u nedjelju sastao s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, cijeli ukrajinski teritorij bio je pod uzbunom na zračni napad malo nakon 2:00 ujutro po lokalnom vremenu, prema karti koju su objavile vlasti.

Ukrajinske zračne snage izvijestile su na svojim društvenim mrežama o kretanju dronova i projektila iznad nekoliko ukrajinskih regija, uključujući glavni grad.

Novinar AFP-a čuo je glasne eksplozije oko 1:30 ujutro i ponovno pola sata kasnije.

"Eksplozije u glavnom gradu. Protuzračna obrana je u akciji. Ostanite u skloništima!" napisao je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu.

"Molimo vas, ostanite u skloništima! Neprijatelj napada glavni grad", izjavio je Timur Tkačenko, načelnik vojne uprave u Kijevu.

Više od četiri godine nakon što je Rusija pokrenula svoju veliku ofenzivu, razgovori usmjereni na rješavanje sukoba ubrzali su se posljednjih tjedana, nakon predstavljanja plana Donalda Trumpa.

Čelnici Ukrajine i Europske unije isprva su plan smatrali previše povoljnim za Moskvu, dok je Zelenski ovog tjedna predstavio revidiranu verziju. Ona poziva na zamrzavanje trenutačnog stanja na bojišnici i ne nudi trenutno rješenje za ruske teritorijalne pretenzije, koje pokrivaju više od 19% Ukrajine.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kijev mirovni plan za Ukrajinu rat u ukrajini rusija ukrajina volodimir zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ