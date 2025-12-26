Pronađen dječak (11) u Baranji: "Čuli su njegove povike u pomoć"

Nakon opsežne potrage u Baranji, pronađen je 11-godišnji Marko koji je ranije u petak nestao u Općini Draž, kod vidikovca Trojnaš. Dječak je na izletu s roditeljima portrčao prema vidikovcu, nakon čega mu se izgubio trag.
Kako doznaje Dnevnik Nove TV, članovi potražne ekipe pronašli su 11-godišnjaka u šipražju nakon što su čuli njegove povike u pomoć.
Dječak je živ i zdrav, no obzirom na niske temperature i duge sate na hladnoći, vjerojatno je promrzao. HGSS Stanica Osijek priopćila je ranije u petak da je u tijeku potraga za 11-godišnjim Markom koji je nestao u Općini Draž, kod vidikovca Trojnaš nakon što se udaljio od obitelji.
"U slučaju da ste ga negdje zapazili, sreli ili imate bilo kakvu informaciju, molimo Vas da nam se javite na brojeve telefona: 112 ili 091/224-1042. Unaprijed vam hvala za svaku informaciju koja može pomoći da Marka sigurno vratimo njegovoj obitelji", objavili su iz HGSS-a ranije u petak.
Policija je kordinirala cijelu potragu, a u njoj su sudjelovali HGSS, vatrogasci, lovačka društva, ali i 90-ak građana, ispričala je Avdičević. Kako kaže Avdičević, automobilima su pretražili cijelo područje, a češljale su se i ceste.
