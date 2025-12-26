Pronađen dječak (11) u Baranji: "Čuli su njegove povike u pomoć"

Dječak je živ i zdrav, no obzirom na niske temperature i duge sate na hladnoći, vjerojatno je promrzao. HGSS Stanica Osijek priopćila je ranije u petak da je u tijeku potraga za 11-godišnjim Markom koji je nestao u Općini Draž, kod vidikovca Trojnaš nakon što se udaljio od obitelji.