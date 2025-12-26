ŠIRENJE POSLOVANJA
Amerikanci pripremili milijarde dolara za "osvajanje Europe": Naišli su na žestoki otpor...
Najjača američka košarkaška liga ima plan vrijedan milijarde dolara za osvajanje europskog tržišta. No to neće ići lako.
Europski dužnosnici i vodeće sportske organizacije pokušavaju zakočiti Nacionalnu košarkašku ligu (NBA), dom globalnih superzvijezda poput LeBrona Jamesa i Stepha Curryja, prije nego što projekt uopće zaživi, uoči najavljenog pokretanja 2027. godine u ključnim gradovima diljem kontinenta.
Zagovornici europskog natjecanja pod pokroviteljstvom NBA-a smatraju da bi to bila nužna investicija za iznimno popularan sport koji u Europi, kroz manje domaće lige, ne ostvaruje velike profite. Protivnici upozoravaju da bi ulazak globalnog diva ugušio nacionalna prvenstva i novac preusmjerio američkim kompanijama, prenosi Politico.
Podjela dolazi u trenutku snažnih komercijalnih i političkih napetosti, dok administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nastoji europske zakonodavce i regulatore uskladiti s politikom "Amerika na prvom mjestu".
Čelnici NBA "ispipavaju" teren
Košarka je ujedno i najnovija točka sukoba u širem raspravama o europskom sportskom modelu, koji se temelji na sustavu napredovanja i ispadanja između liga te solidarnim financijskim mehanizmima unutar piramidalne strukture. NBA posluje prema američkom sportskom modelu, u kojem franšize imaju stalna mjesta u zatvorenim ligama, što donosi velike prihode vlasnicima klubova i stvara iznimno skupo plaćene zvijezde, usporedive samo s vrhom europskog nogometa.
Za ovaj uvid u zakulisne pregovore koji se trenutačno vode između nekih od najmoćnijih ljudi u sportu, Politico je razgovarao s više europskih političara, sportskih čelnika i industrijskih lidera koji imaju izravna saznanja o razgovorima, a neki su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme.
Čelnici NBA već su ispitivali interes vlasnika najvećih europskih multisportskih klubova i uprava momčadi za podršku projektu, što je izazvalo nelagodu u drugim dijelovima europske sportske zajednice.
"Glavni razlog zbog kojeg ne podržavamo NBA Europe jest taj što zatvorene lige i natjecanja koriste samo malom postotku komercijalno najuspješnijih klubova, dok istodobno nanose veliku štetu sportu na nacionalnoj razini", rekao je jedan visoki dužnosnik europske vlade.
Iako Europska unija ne upravlja sportom u Europi, ona nadzire tržište u kojem sport djeluje, a dužnosnici su brzo stali u obranu vrijednosti koje EU nastoji štititi.
"Kao kreatori politika, uključujući i na razini EU-a, imamo jasnu obvezu štititi pravila tržišnog natjecanja, ali i uvažavati šire europske vrijednosti koje su više puta istaknute u sudskoj praksi, poput solidarnosti, otvorenosti i pravednosti", rekao je europski povjerenik za sport Glenn Micallef.
Dodao je da "trenutačna rasprava pokazuje kako je potrebna nova ravnoteža, uz snažniji naglasak na te vrijednosti kako bi se zaštitio integritet europskog sporta i njegov piramidalni model".
Privatni pregovori
Poslovni magnati već dugo gledaju na europsko sportsko tržište kao na privlačnu komercijalnu priliku, kupuju klubove i pokušavaju preoblikovati postojeća natjecanja.
Raniji pokušaj uspostave poluzatvorene nogometne lige po američkom uzoru, neslavni projekt Superlige iz 2021. koji je pokrenulo 12 vodećih klubova, naišao je na snažan politički i javni otpor.
Košarka je nešto drukčiji slučaj jer je vodeća europska liga, Euroliga, već poluzatvoreno natjecanje, model koji od samog početka izaziva kontroverze. Ipak, kritičari NBA-a dižu uzbunu kako se intenziviraju ključni pregovori o mogućem pokretanju lige u 12 predloženih gradova, uključujući Rim, Berlin i Madrid.
Visoki dužnosnici Međunarodne košarkaške federacije (FIBA) sastali su se ranije ovog mjeseca u Bruxellesu s Micallefom i drugim ključnim europskim sportskim dužnosnicima. Tamo su iznijeli argument da bi nova liga, sa svojom poluzatvorenom strukturom, ali i mogućnošću plasmana klubova kroz domaća prvenstva, mogla postati europska uspješna priča.
"Aktualni razvoj događaja u europskoj košarci ukazuje na dugogodišnje zabrinutosti povezane s modelima zatvorenih liga", rekao je Micallef nakon sastanka, u izjavama koje se mogu tumačiti kao suptilno upozorenje američkom sportskom modelu.
"To također otvara pitanje sve veće uloge ulaganja u sport, pri čemu treba priznati da takva ulaganja mogu biti dobrodošla i korisna, pod uvjetom da poštuju načela dobrog upravljanja i ostanu usklađena s europskim sportskim vrijednostima, tradicijom i strukturama."
"Iako odvojena natjecanja često obećavaju rast i stabilnost, ograničavanje otvorene konkurencije ide na štetu nacionalnih liga i cijele sportske piramide, što je lekcija koju bi i drugi sportovi trebali pažljivo razmotriti", dodao je.
"Postoji golema prilika za stvaranje nove lige"
Dva izvora iz industrije rekla su da je španjolska La Liga održala sastanak s NBA-om kako bi istaknula da je predloženi format suprotan europskom sportskom modelu i da bi, ako se provede, naišao na snažan otpor institucija EU-a i drugih sportskih organizacija diljem Europe.
Prema riječima jednog izvršnog direktora izravno uključenog u pregovore, NBA je tijekom protekle godine kontaktirao vlasnike velikih europskih nogometnih i multisportskih klubova kako bi ih privukao u projekt.
Povjerenik NBA-a Adam Silver i njegov zamjenik Mark Tatum redovito razgovaraju s vlasnikom Paris Saint-Germaina Nasserom al-Khelaifijem, utjecajnim sportskim čelnikom iz Dohe, nastojeći uvjeriti Qatar Sports Investments da preuzme novu franšizu u Parizu u sklopu PSG-ove sportske grupe. Američki čelnici također su razgovarali s Barcelonom i Real Madridom.
"Naši razgovori s različitim dionicima u Europi dodatno su učvrstili naše uvjerenje da postoji golema prilika za stvaranje nove lige na kontinentu", rekao je Silver u priopćenju. "Zajedno s FIBA-om veselimo se razgovorima s potencijalnim klubovima i vlasničkim grupama koje dijele našu viziju razvoja košarke u Europi."
U ponedjeljak su NBA i FIBA objavili da nastavljaju s planovima širenja u Europi. Glavni tajnik FIBA-e Andreas Zagklis tom je prilikom rekao: "Format lige poštuje načela europskog sportskog modela jer svakom ambicioznom klubu na kontinentu nudi pravedan put prema vrhu. Projekt je osmišljen tako da unaprijedi održivost cijelog europskog košarkaškog ekosustava, uključujući igrače, klubove, lige i nacionalne saveze, stvarajući učinak koji će snažno koristiti košarkaškim navijačima diljem Europe."
Kako bi umirili zabrinutosti europskih regulatora, NBA i FIBA dodali su da planiraju osigurati financijsku potporu i resurse za razvoj cijelog košarkaškog sustava u Europi.
Bez dominacije
Najava NBA-a i FIBA-e o postojanju određenog broja "stalnih mjesta" u ligi ključni je razlog sve snažnijeg otpora u Bruxellesu, gdje se također sumnja u stvarne ekonomske koristi za Europu.
"Što je s upravljanjem i ekonomskom vrijednošću?" upitao je Bogdan Zdrojewski, zastupnik Europskog parlamenta iz redova Europske pučke stranke. "Čini se da bi se s NBA Europe oni mogli izvući iz Europe, što bi dovelo do manjka odgovornosti u upravljanju i ogromnog gubitka ekonomske vrijednosti, ako pogledamo kako bi se prihodi ostvareni u Europi, od televizijskih prava i sponzorstava, sustavno preusmjeravali prema holdingima sa sjedištem u SAD-u."
Zdrojewski je dodao da treba pažljivo razmotriti kako bi ekonomski model mogao dovesti do korporativne transformacije u kojoj bi tradicionalni klubovi bili isključeni u korist globalnih investicijskih fondova i klubova koje podupiru države, jer bi samo oni mogli priuštiti iznimno visoke troškove, poput procijenjenih 500 milijuna do milijardu dolara za ulaznu franšizu.
Na sastanku ministara sporta EU-a u Bruxellesu prošlog mjeseca više zemalja, među njima Italija, Francuska i Slovenija, otvoreno se usprotivilo planovima NBA-a. Predsjednik Litve Gitanas Nausėda nedavno je također pozvao "košarkaške organizacije s obje strane Atlantika da surađuju, a ne da se natječu, da uvaže duboku tradiciju europske košarke i da ne zaborave kako vrijednosti imaju prednost pred komercijalnim interesima".
S tim se slažu i oni koji su gradili europsku košarku u njezinu današnjem obliku.
"Europska košarka temelji se na povijesti, identitetu i zajednici. Navijači ovdje nisu tržište koje treba osvojiti, nego ljudi koji su desetljećima, kroz generacije, održavali klubove", rekao je Paulius Motiejunas, izvršni direktor Eurolige. "Svaki novi projekt mora krenuti od poštovanja prema tome i jačanja cijele piramide, elitnog natjecanja, domaćih liga i baze."
Dodao je kako je suradnja moguća "ako je cilj doista razvoj košarke u Europi". Njegovi su uvjeti, kaže, jednostavni: "Mora biti riječ o partnerstvu, a ne o preuzimanju ili, kako su to nazvali, dominaciji."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare