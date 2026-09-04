Ličani spremni za dolazak u Zagreb. Otkriveno koliko autobusa stiže samo iz Like

‘To je zlonamjerno i nema veze s istinom, što dobro znaju svi Gospićani. Nas podržavaju lički branitelji, ljudi koji su bili u ratu, koji su ranjavani i kojima su članovi obitelji stradali u ratu. Ovdje se radi o našem zdravlju, našoj vodi i zemlji. To nema nikakve veze s podjelama kojima nas se pokušava diskreditirati’, odgovara Zeba.