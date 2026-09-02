"Svi eksperti tvrde da se otpad treba prekriti, nisu oni amateri. Privremeno prekrivanje je jamstvo Gospićanima da će se spriječiti procjeđivanje vode i eventualni daljnji put tih tvari u tlo i posljedice. Inicijativa je bila protiv struke. Ne postoji čarobnjak koji će van procesa javne nabave odnijeti taj otpad. To je stvar zdravlja.