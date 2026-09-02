sanacija ilegalnog otpada
Plenković nakon sastanka u Gospiću: "Današnji dan nije slučajno odabran..."
Premijer Andrej Plenković s članovima Vlade u Gospiću sastao se s predstavnicima nadležnih institucija, lokalne zajednice i inicijativama građana oko pitanja sanacije nelegalno odloženog otpada.
Sastanak je održan u zgradi Ličko-senjske županije, a uz Plenkovića su ondje i Tomo Medved, Branko Bačić, Marija Vučković, Irena Hrstić i Damir Habijan.
Iz građanske inicijative "Gospić je naš dom" rekli su za N1 da nisu pozvani na sastanak, ali da su odlučili kako njemu ne bi niti prisustvovali zbog najavljenog prosvjeda u Zagrebu.
"Održali smo sastanak sa županom, gradonačelnikom Gospića, načelnicima svih općina, predstavnicima građanskih udruga i inicijativa koje su bile s nama i izrazile zabrinutost", rekao je Plenković nakon sastanka.
"Jedna inicijativa nije se odazvala na poziv"
"Jedna inicijativa nije se odazvala na poziv, to je njihov odabir."
"Nije slučajno odabran današnji dan. Odabran je stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanog otpada, za odvoz..."
"Analiziraju se detalji ponuda, Fond ima zadatak da što prije donese odluku. Može doći i do poništenja natječaja i onda se kreće u postupak pregovora s nekim drugim izvođačima, da se i taj rasuti otpad odnese iz Gospića", kaže Plenković.
"U izradi je i plan sanacije zakopanog otpada, kojega ima najviše."
"Vlada je u potpunosti razumijela zabrinutost građanki i građana Like i Gospića, shvaćamo problem vrlo ozbiljno. Zato su sva nadležna tijela u maksimalnom angažmanu, da se što prije taj otpad odveze iz Gospića", dodao je.
"Najvažnije pitanje o kojem smo razgovarali odnosilo se na ispravnost vode iz sustava javne vodoopskrbe. Prema svim analizama HZJZ-a, voda je potpuno ispravna. Mjerenja su česta kako bi građani dobili potpunu informaciju o ispravnosti vode."
"Nema negativnih efekata na vodu za piće"
"Gospodin Capak više je puta, na temelju pouzdanih, provjerenih i znanstvenih informacija, govorio o rezultatima mjerenja i planu da se proces nastavi. Zasad nema negativnih efekata na vodu za piće u sustavu javne vodoopskrbe
"Kako bi se spriječilo eventualno procjeđivanje vode i mogućnost da dio opasnih tvari i kemikalija iz otpada dospije u krško tlo, zakopani dio otpada bit će privremeno prekriven što je prije moguće, a potom će se organizirati njegova sanacija", dodao je.
"Na ovaj način smo, na vrlo konstruktivnom sastanku, pokazali da je Vlada uz Gospić, uz Liku, da razumije ozbiljnost problema, da će ga na stručan i pouzdan način riješiti", kaže Plenković.
"Naravno, to će koštati sredstava Fonda, ali okrenut ćemo se prema odgovornima, a odgovoran je onečišćavač."
Napad na oporbu
"Oporba je ovo iskoristila za svoje političke i politikantske ciljeve. Oporba je iz svojih oportunističkih razloga prekinula i sjednicu u Gospiću", rekao je premijer.
Nakon toga je konferencija otvorena za pitanja novinara.
"Nikakav prosvjed neće pomoći riješiti problem, osim što će naglasiti ta tema kao važna. Odabran je izvođač, napravio se plan sanacije, sve će biti odvezeno", rekao je premijer, komentirajući činjenicu da dolazi u Gospić tri dana prije najavljenog prosvjeda u Zagrebu.
Proces sanacije
Što se tiče procesa sanacije, dodao je:
"Svi eksperti tvrde da se otpad treba prekriti, nisu oni amateri. Privremeno prekrivanje je jamstvo Gospićanima da će se spriječiti procjeđivanje vode i eventualni daljnji put tih tvari u tlo i posljedice. Inicijativa je bila protiv struke. Ne postoji čarobnjak koji će van procesa javne nabave odnijeti taj otpad. To je stvar zdravlja.
Ljudi su zabrinuti za zdravlje. Cilj je tog prekrivanja da se spriječi odlazak tog otpada u tlo", kazao je Plenković.
"Zašto je prekinut Odbor?"
Odgovorio je i na pitanje o prekinutoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša.
"Zašto je prekinut Odbor? Tko ga je prekinuo?', pitao je Plenković. "Prekinula ga je predsjednica Odbora koja želi tu temu crpiti petsto godina ako treba, radi političke štete vladajućoj većini.
To je politikantski pristup. Kad su shvatili da je Vlada došla u dobroj vjeri, spremna i s rješenjima, onda su shvatili da od Odbora više nemaju interes. Htjeli su Vladu izlupati maksimalno, kad nisu uspjeli, vidjeli su da nemaju koristi i rekli 'hajdemo mi na cestu'", kazao je.
"U taj vlak se ukrcavaju svi, taj prosvjed više onda nema dimenziju, to je svima jasno. Oporba prepisuje novosadsku nadstrešnicu. Oni koriste svaki problem da ga se napuše toliko da pukne na kraju, i da ga iskoriste u svojim političkim ciljevima Mi bismo svojom nazočnošću trebali počastiti to?"
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