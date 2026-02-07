Liječnički pregled za vojsku prošlo 90 posto mladića, evo kada prvi ročnici ulaze u vojarne

Odgoda se odobrava i ako novak u kućanstvu nema drugoga člana koji privređuje – najdulje godinu dana, ako se zaposlio kao vježbenik; ako su u njegovu kućanstvu samo članovi kojima je za svakodnevne životne potrebe prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, ako se iz njegova kućanstva u isto vrijeme na temeljno vojno osposobljavanje upućuju dva člana ili više njih; ako ima utvrđen datum za sklapanje braka, a najdulje tri mjeseca; ako očekuje rođenje djeteta do odlaska na vojno osposobljavanje; ako je prije odlaska na temeljno vojno osposobljavanje nastupila smrt u njegovu kućanstvu ili užoj obitelji, te ako je otvorio obrt ili samostalnu djelatnost.